Fendi winter 2019 2020. Een afscheid, een nieuw logo, plissérokken, doublebreasted blazers en…

De modeshow van Fendi voor herfst winter 2019 2020 is een emotioneel beladen evenement. Het is de laatste collectie die nog door Karl Lagerfeld ontworpen is. Alles – de muziek, de video aan het einde van de show, en het opschrift Love Karl op de catwalk – draait om Karl.

Opvallend is dat het Italiaanse modehuis dit moment heeft gekozen voor een nieuwe versie van de dubbele F die terugkomt op de huidskleurige pantykousen en ragfijne coltruitjes.

De collectie zelf is een mix van vrouwelijke midi-jurken en -rokken en doublebreasted blazers en jassen met een mannelijke snit. Schitterend zijn ook de outfits in opengewerkt leer. Leidraad in de collectie zijn de zeer puntige kragen van blouses, mantels en jurken. Voor de avond worden deze kragen nog eens gecombineerd met licht opstaande schouders. Streng en elegant, een knipoog naar de haute couture.

Het kleurenpalet is geïnspireerd door aardetinten – bruin, cognac, beige – afgewisseld door geel, turkoois, roze, wit en zwart. Laarzen en schoenen zijn uitgevoerd in gladde lakversies of geborduurd en versierd met kraaltjes. Qua tassen zien we onder meer heuptassen en doublebags.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door deze nieuwe wintercollectie.