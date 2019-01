Santiago, Francisco, Alessio… Deze mannelijke topmodellen moet je kennen!

Geef mij de mannenshows maar! Ik kan enorm genieten van al die knappe heren die backstage rondlopen. Maar er is nog een reden waarom ik de voorkeur aan de mannenshows boven de damescollecties geef. De sfeer bij de mannenshows is veel relaxeder. Het is minder hectisch én de heren zijn aanmerkelijker gezelliger dan de dames. Het is veel gemakkelijk om backstage te shooten als de modellen er zin in hebben, en niet te beroerd zijn om even te poseren. Bij de vrouwenshows is dat niet altijd het geval. Maar misschien komen we hier op het terrein ‘Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus’, en dat argument laat ik maar even rusten.

Terug naar de heren. Er zijn er een paar die je gewoon even moet kennen! Neem nu Francisco Hendriques, ook bekend als ‘The Face of Paco Rabanne’. Deze jonge Portugees is de ster van de Paco Rabanne Pure XS commercial waarin hij zich voor twaalf vrouwelijke modellen uitkleedt. De dames vallen prompt flauw als de broek uitgaat. Meer hoef ik niet te zeggen…

Een andere topper is Santiago Ferrari. Dit model uit Uruguay werd in 2013 ontdekt en maakte een flitsende carrière. Toegegeven, Santiago is een ‘stuk’ maar hij is ook superaardig, geen spoortje van kapsones. Ik fotografeerde hem bij de fashion show van Emporio Armani. Het viel me op dat hij een zilver met leren potje bij zich had met groene poeder, en een thermosfles. Om groene thee van te maken, legde hij me uit.

Twee kanjers van Italiaanse topmodellen zijn Alessio Pozzi en Fabio Mancini. Ze lopen al jaren grote shows als die van Armani en Dolce & Gabbana. Een Italiaan die op dit moment helemaal in de lift zit, is Federico Novello. Novello valt op door zijn rustige stijlvolle uitstraling (en zijn blauwe ogen!).

En verder liepen er nog ontelbare andere knappe boys rond. Teveel om allemaal op te noemen, teveel ook om hun namen allemaal te kennen. Bekijk de foto’s hieronder maar eens. En mocht je de naam van het stoere model met lang blond haar kennen, laat het dan even weten! In alle drukte ben vergeten hem zijn naam te vragen.

Door: Charlotte Mesman