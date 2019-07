Make-up tips. Geef een nieuwe twist aan je oogmake-up met dat ouwe vertrouwde kohl potlood

Iedere vrouw heeft wel een zwart kohl potlood. Daar is niets bijzonders aan. Het is eigenlijk het meest banale make-upje dat je je kunt voorstellen. Maar toch kun je er altijd weer vernieuwende dingen mee doen.

Backstage bij de modeshow van MSGM in Milaan interviewden we make-up artist Lauren Parsons die met een klein beetje zwarte kohl een heel interessante make-up look creëerde. ‘De look is een beetje worn-out, een beetje verlopen’, zegt Lauren Parsons. ‘Alsof de meisjes in hun make-up wakker zijn geworden.’ Als we de collectie bekijken, zien we opschriften als Dream! Dream! Dream. Lauren heeft de modellen iets droomachtigs willen meegeven met deze licht vervaagde oogmake-up.

Dit is iets wat je thuis ook heel gemakkelijk kunt doen. Het geeft je ogen net wat meer uitstraling zonder dat je er heel opgemaakt bij loopt.

Het geheim zit ‘m in dat beetje zwarte kohl in de binnenste ooghoeken. Je brengt in de ooghoeken aan en vervaagt het een beetje. Dat kan je gewoon met je vingers doen. Lauren gebruikte MAC Smolder Eye Kohl Oogpotlood, het klassieke oogpotlood van Mac Cosmetics.

Verder gebruikte Lauren heel weinig foundation en concealer (alleen waar nodig) maar daaraan voorafgaand verwende ze de huid van de modellen wel met vochtinbrengende serums en lotions. Op de wangen bracht ze een lichte blos aan.

Ook de lippen hield ze heel natuurlijk. Ze maakte ze op met Patentpolish Lip Pencil (wederom van MAC) en vervaagde toen de contouren.

Zo simpel is het! Bekijk de make-up foto’s en het video interview maar eens, en geef je oogmake-up dan een nieuwe twist met dat ouwe vertrouwde oogpotlood.

