Een natuurlijke make-up look is nog steeds een trend (het zal altijd een trend blijven!), ook voor herfst en winter 2018 2019. Als je het ons vraagt, is er niets mooiers dan een natuurlijk opgemaakt gezicht (de heren zijn het met ons eens). Een stralende huid is een sieraad en komt het beste uit als je verder niet veel make-up gebruikt.

Backstage bij MSGM in Milaan zagen we weer een mooi voorbeeld van natuurlijke make-up. Deze look was uitgedacht door make-up artist Fara Homidi. Samen met het team van MAC Cosmetics creëerde ze een delicate make-up look die heel, heel natuurlijk is. Bekijk het video interview met Fara Homidi hieronder.

Deze make-up is heel eenvoudig. Voor je huid gebruik je een vloeibare foundation met een lichte formule (Fara gebruikte Face and Body Foundation van MAC). Daarna werk je eventuele vlekjes en imperfecties weg met een camouflageproduct (Fara gebruikte de Conceal and Correct Palettes van MAC). Verder breng je wat transparante highlights op je jukbeenderen en oogleden aan (Fara gebruikte Mixing Medium Shine MAC). Je wenkbrauwen houd je heel natuurlijk. Je tekent ze alleen in waar nodig en dan borstel je ze omhoog. Verder zien we een minimum aan mascara en een beetje lip balsem op de lippen. That’s it. Aan de slag, dames!

Misschien nog even leuk om te weten: de meisjes op deze foto’s zijn géén modellen. Het is interessant om een natuurlijke make-up nu eindelijk eens op ‘gewone’ meisjes te zien.