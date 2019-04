Make-up trends zomer 2019. Eyeliner: artistiek, rebels en vooral NIET sexy

‘Hoe zit het met de eyeliner in het algemeen?’ vroeg ik Michele Magnani, global make-up artist van Mac Cosmetics backstage tijdens de modeweek ik Milaan. Michele was druk bezig zijn team aan te sturen om de retro eyeliner die hij voor de Borbonese show voor ogen had vooral nìet dat vinkje, dat krulletje omhoog, bij de buitenste ooghoeken mee te geven. Hij had een moderne interpretatie van de klassieke cat eye eyeliner voor ogen.

‘Is eyeliner nog hot?’

‘Ja zeker! Maar de eyeliner van nu – en ook voor herfst winter 2019 2020 – is minder standaard, een tikkeltje rebelser, minder sexy.’

Kortom: de eyeliner van nu wijkt af van de klassieke lijn van weleer. De vormen worden rechter, minder perfect ook. Het jaren ’80 schoolmeisjeslijntje in het onderste ooglid is terug. Maar ook zien we halve lijntjes die in de binnenste ooghoeken, boven en onder, beginnen en richting de buitenste ooghoeken vervagen, zoals bij MSGM.

Je eyeliner mag dit seizoen een beetje een DIY feeling hebben. Zo mag je gerust heel snel een ferme, fikse lijn neerzetten die je vervolgens met een wattenstaafje dat je in make-up cleanser hebt gedoopt langzaam uitwerkt en vorm geeft.

In de regel is de eyeliner dit seizoen wat rauwer of . Een goed voorbeeld daarvan is het ‘driehoekje’ bij de fashion show van Rahul Mishra.

Eigenlijk maakt het niet echt uit hoe je eyeliner eruit ziet als de balans tussen de make-up van je huid, je wenkbrauwen en je lippen maar in orde is. Verder is je eyeliner dit seizoen vooral iets heel persoonlijks. Het is jouw lijntje, het behoort tot jouw gezicht.

Maar wat we backstage bij de modeweken zien, hoeft niet per se (direct) te beklijven. Sterren, fashionista’s en wannabees lijken voorlopig nog te zweren bij zo’n klassiek lijntje.

De bottom line is (opnieuw): doe wat jij wilt!

Door: Charlotte Mesman