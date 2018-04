Make-up trends 2018. Backstage geheimen voor een schitterende catwalk huid

Er zijn fashion shows die zo exclusief zijn dat je er niet eens het bestaan van kent. Zo’n show is die van Giada. Giada is een modelijn die wordt ontworpen door de Italiaanse designer Gabriele Colangelo. Zijn mode is puur essentiële luxe en vindt vooral veel aftrek in het Verre Oosten, met name Japan.

We kregen een uitnodiging voor de Fashion Show van Giada lente zomer 2018. De show was buiten de kalender van de Kamer van de Mode om en de showlocatie was de Pinacoteca in Brera. Dit is een schitterend museum met kunststukken van grote Italiaanse kunstenaars als Caravaggio. Gewoonlijk staan er enorme rijen voor de deur maar op deze maandagmorgen was de Pinacoteca alleen open voor de genodigden van Giada. Op zich was het al een fantastische ervaring om door de lege zalen te dwalen. De kunststukken komen dan zoveel mooier uit!

In deze sfeer moet je dus de show van Giada plaatsen. Backstage, in een soort van ondergrondse gewelven, interviewden we make-up artist Francelle Daly van M.A.C. In het video interview hieronder vertelt ze meer over de make-up look. Het leuke is dat ze ons de make-up illustreerde aan de hand van Nederlands model Maartje Verhoef. Bekijk de video maar eens.

Een monochrome color wash make-up look

Zoals Francelle in de video vertelt, gaat het hier om een monochrome make-up look. Alle kleuren liggen dus in elkaars verlengde. En verder is het een soort ‘color wash‘ look met ‘watercolor’ oogleden. Alles is heel zacht, vervaagd en vochtig/crèmeachtig.

Dit is de make-up stap voor stap:

Voor de huid gebruikte Francelle Face and Body Foundation van M.A.C.

De wenkbrauwen zijn omhoog geborsteld.

Voor de oogleden heeft Francelle een Cream Color Base gebruikt met daarover een blush! Een blush verwarmt de oogschaduw.

De wimpers zijn dit seizoen nu eens niet gekruld en opgemaakt met een enkele laag bruine mascara, boven en onder.

Op de wangen heeft Francelle een crèmeachtige blus aangebracht.

Dezelfde blush heeft ze ook voor de lippen gebruikt.

Op deze manier krijg je een heel mooie monochromatische color wash make-up look.

Francelle’s make-up tips voor een perfecte huid

Tip 1: Als je je huid gaat opmaken, is het heel belangrijk dat jezelf eerst verwent met een gezichtsmassage zodat je de circulatie op gang brengt. Francelle scrubte ook lichtjes de lippen van de modellen. Kies een lichte foundation voor je huid, is haar advies. De Face and Body Foundation is heel prettig omdat deze foundation de huid met pigment en dus niet met de massa van het product afdekt. Het is een heel licht product. ‘Verder‘, zegt Francelle, ‘heb ik nog wat Prep + Prime Loose Powder erover gedaan. En waar nodig een heel klein beetje camouflage. Ik houd niet van een zwaar opgemaakt gezicht. Ik vind het mooi als je de huid door de foundation heen ziet.‘

Tip 2: Heb je vlekken of oneffenheden in je gezicht, dan is Francelle’s advies om die NIET met foundation te bedekken maar om eerst een lichte foundation aan te brengen en dan met een kwastje de imperfecties met een camouflageproduct weg te werken!