De make-up van nu kent geen regels. Doe wat je wilt, schreeuwen de make-up looks bij de Fashion Weeks voor zomer 2018. Heb je zin in kleur? Prima! Ga ervoor! Zin in sensuele wimpers met veel mascara? Prima! Voel je je punky? Cool! Haal die zwarte eyeliner maar tevoorschijn.

Over zwarte eyeliners gesproken. Daarvoor deden we een heleboel inspiratie op bij John Galliano. Backstage bij deze Fashion Show had make-up artist Christelle Cocquet in samenwerking met het team van M.A.C vijf verschillende looks gecreëerd waarin zwarte eyeliner centraal stond.

‘Het idee voor de make-up voor de show van Galliano was om de modellen te presenteren als een groepje vriendinnen die samen gaan stappen en zich daarvoor opmaken‘, vertelde Christelle Cocquet mij backstage. ‘De make-up ziet er dan ook uit alsof de meisjes het zelf gedaan hebben. We kozen voor vijf verschillende looks omdat vriendinnen zich natuurlijk niet allemaal hetzelfde opmaken. Voor elke look gebruikten we M.A.C Technakohl Liner in Graphblack, een crèmeachtige liner in potloodstijl. We hebben de eyeliner op een heel spontane manier aangebracht en er een punky en new wave twist aan gegeven die contrasteert met de lieve jurkjes maar ook goed past bij de puntige schoenen en coole jacks van de Galliano collectie.‘

‘De huid is ‘rauw’, nagenoeg niet opgemaakt‘, vervolgt Christelle. ‘Wil je deze look nadoen – we hebben het hier over een trend! -, gebruik dan alleen wat camouflageproduct om roodheid en eventuele pukkeltjes weg te werken.’ Christelle gebruikte hiervoor M.A.C. Mineralize Concealer die ze met een penseeltje aanbracht.

‘Het is absoluut heel belangrijk dat je niet teveel camouflage product gebruikt om pukkeltjes te camoufleren, want daar maak je het alleen maar erger mee‘, adviseert ze. ‘Heb je van jezelf niet zo’n mooie huid, focus dan op elementen in je gezicht die wel mooi zijn‘, voegt ze er nog aan toe. Verder tipte ze wat M.A.C Strobe Cream Gold op de jukbeenderen van de modellen voor een mooi glanseffect.

Tot slot gebruikte Christelle een beetje lip conditioner voor de lippen en dat is het! Zo gemakkelijk is het om je cool op te maken!

Bekijk de vijf looks hieronder maar eens en haal dan je zwarte eyeliner tevoorschijn!

Make-up look 1

Make-up look 2

Make-up look 3

Make-up look 4

Make-up look 5