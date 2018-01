Mag de verwarming hoger? Waarom vrouwen het sneller koud hebben

Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde. Zelfs als het om de verwarming gaat, zitten we niet op één lijn.

Mannen en vrouwen hebben een andere temperatuursbelevenis, met name als het gaat over de temperatuur binnenshuis. Velen van jullie zullen nu vast opgelucht adem halen (wij ook!). We hebben nu tenminste een verklaring over al dat gesteggel over de thermostaat.

Vrouwen blijken namelijk gevoeliger te zijn voor kou dan mannen. Uit een onderzoek uit 2015 bleek al dat vrouwen behoefte hebben aan 2,5°C meer dan mannen om zich behaaglijk te voelen, ook al hebben zowel mannen als vrouwen een lichaamstemperatuur van circa 37°C (de lichaamstemperatuur van vrouwen is vaak net iets hoger dan die van mannen). De meeste vrouwen zouden zich lekker voelen bij een kamertemperatuur van rond de 24°C.

Het verschil in temperatuurservaring tussen ons en onze mannelijke wederhelft heeft vooral te maken met de temperatuur van de huid. Zo kan de huidtemperatuur van de handen in vrouwen bijvoorbeeld zo’n 3 graden lager zijn dan die van mannen.

De uiteindelijke verklaring is te vinden in – je raadt het al! – de hormoonverschillen. Het vrouwelijk hormoon oestrogeen maakt het bloed dikker waardoor het de haarvaatjes in de extremiteiten van het lichaam moeilijker bereikt. Verder zouden vrouwen het ook kouder hebben in de dagen rond de ovulatie waarin je lichaam meer oestrogeen produceert. En tot slot speelt ook het metabolisme een rol. Mannen hebben in de regel een sneller metabolisme dan vrouwen.

En dus is het heel gemakkelijk te begrijpen dat hij in huis kiplekker in een T-shirtje rondloopt terwijl jij onder een dikke deken op de bank kruipt. Het verklaart ook waarom jij op kantoor het koud hebt terwijl de mannen hun jasjes uittrekken. De temperatuur in kantoren is immers vaak afgestemd op de temperatuursbeleving van mannen van rond de veertig.

Wat kunnen we hiermee? Niet veel en toch een heleboel. Als jij de thermostaat, onder luid protest van hem, een paar graadjes hoger wilt zetten, dan heb je nu daarvoor tenminste een verklaring. Misschien stemt het hem wat milder als de elektriciteitsrekening door de brievenbus valt :-)

