Liefde en verliefdheid. Waarom worden we verliefd? Wanneer houden we van iemand?

Liefde en verliefdheid zijn twee heel verschillende emoties, maar ze hebben wel alles met elkaar te maken. Iedereen krijgt vroeg of laat met deze intense gemoedstoestanden te maken en het is dan ook niet verwonderlijk dat ze vragen oproepen. Is verliefdheid voorbestemd om over te gaan? En liefde om te blijven voortbestaan? Wat is het nut – als het al ergens nuttig voor is – van verliefdheid? Al deze vragen laten zich niet gemakkelijk beantwoorden. We zijn eens in de materie gedoken. Hier zijn onze bevindingen.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen liefde en verliefdheid?

Verliefdheid is een euforische fase aan het begin van een nieuwe relatie met een persoon waartoe we ons aangetrokken voelen. Verliefdheid is synoniem met idealiseren. In de eerste fasen van een nieuwe relatie zien we de persoon waar we verliefd op zijn niet voor wat-ie echt is, maar projecteren wij op hem of haar wat wij willen zien, onze verwachtingen, onze verlangens. We ‘creëren’ middels onze verliefdheid de ideale partner. Ziehier de spreekwoordelijke ‘roze bril’.

De liefde daarentegen is een diepe en echte emotie, dus meer stabiel (maar niet onveranderlijk). In geval van liefde kennen we de ander door en door, accepteren we zijn of haar tekortkomingen en de manier waarop hij of zij in de wereld staat, ook al verschilt die van de onze. Liefde is gebaseerd op vele positieve ervaringen in de loop van de tijd. We ervaren de aanwezigheid van de partner die we lief hebben als een toegevoegde waarde in ons leven.

Wat is de functie van verliefdheid? Wat is de rol van de liefde?

Verliefdheid helpt om de angst voor de onbekende nieuwe persoon in ons leven te overwinnen. Het is een gouden filter die ons doet vergeten hoe eng het is om veel tijd door te brengen met een persoon die je helemaal niet kent. In die zin speelt verliefdheid een belangrijke rol bij de totstandkoming van een liefdespaar.

Liefde is een emotie met heel veel aspecten. Twee belangrijke componenten zijn het vertrouwen in de ander en het als aangenaam ervaren van zijn of haar gezelschap. Vertrouwen in de ander is een heel belangrijke peiler voor een leven samen, vooral als er plannen zijn om kinderen te krijgen, om een familie te gaan vormen.

Je leest vaak dat verliefdheid wel vergeleken kan worden met een ware ziekte (hartkloppingen, zweten, onrust, geen eetlust, om maar een paar symptomen te noemen). Wat is er hiervan waar?

Verliefdheid is een fase waar je op den duur van ‘geneest’. In die zin zou je het kunnen zien als een soort ‘ziektebeeld’. Maar vroeg of laat dalen we af van die roze wolk en storten die geïdealiseerde beelden die we van die nieuwe persoon in ons leven hebben gevormd in omdat ze niet meer opkunnen tegen de werkelijkheid. Hoe kan het dat de persoon waar we zo verliefd op zijn soms opeens zo humeurig is, zo ongevoelig, zo hard of onterecht? Hoe komt het dat hij of zij je niet onmiddellijk aanvoelt en begrijpt? Het kaarthuis van de verliefdheid moet wel instorten. Zonder deze fase kan de verliefdheid niet overgaan in ‘echte’ liefde, waarin we de goede en slechte eigenschappen van onze partner kennen en besluiten een relatie met hem of haar aan te gaan. Hoe intenser de verliefdheid, hoe groter de crisis in het nieuw gevormde liefdespaar als het ideaalbeeld begint af te brokkelen en de partners van hun voetstuk vallen. Maar gelukkig zijn er liefdesparen die ook deze fase overleven…

Waarom worden we verliefd?

Vanuit biologisch oogpunt is verliefdheid een gemoedstoestand waarin we ons uiterst prettig en behaaglijk vinden. Dit vergemakkelijkt het contact met de ander, om elkaar te leren kennen en om toe te groeien naar een eventuele relatie. Kort gezegd helpt de natuur ons hier een handje op weg naar een relatie en vooral ook naar de voortplanting, noodzakelijk voor het voortbestaan van de mensheid.

In de dierenwereld zijn al deze dingen gebaseerd op dierlijk instinct en is het grootste deel van de dieren polygaam. In de mens is de keuze van de partner en die van het stichten van een familie in de loop van de tijd geëvolueerd richting stabiliteit en monogamie (dit ook met het oog op de enorme hoeveelheid tijd die gepaard gaat met het grootbrengen en opvoeden van kinderen). In die zin hebben verliefdheid en liefde een fundamentele rol bij het tot stand brengen van een relatie (verliefdheid) en het in stand houden daarvan (liefde) zodat stabiele familiaire structuren kunnen ontstaan die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de mensheid.

Er wordt wel gezegd dat voor mannen liefde en lichamelijke aantrekkingskracht niet altijd hand in hand hoeven te gaan, maar dat ze voor vrouwen niet te scheiden zijn. Is dat zo?

Het antwoord hierop is heel persoonlijk, maar het schijnt dat ook voor vrouwen liefde en lichamelijke aantrekkingskracht niet per se aan elkaar gekoppeld hoeven te zijn, al zijn er vrouwen die dat niet snel zullen toegeven. Veel vrouwen denken namelijk dat liefde en lustgevoelens bij elkaar moeten horen. Dit kan komen door opvoeding en culturele achtergrond. In een ideale wereld zouden we ons echter aangetrokken moeten en mogen voelen tot wie wij dat willen, zonder dat we daarop aangekeken of veroordeeld worden.

Het is wel zo dat de aantrekkingskracht die mannen en vrouwen ervaren onderling verschilt. De aantrekkingskracht in mannen is ‘lichamelijker’ terwijl die in vrouwen ‘geestelijker’ is. Mannen reageren vooral op bepaalde vrouwelijke uiterlijkheden terwijl vrouwen zich aangetrokken voelen tot een geheel van factoren waarbij uiterlijkheden wel een rol spelen maar niet zo markant op de eerste plaats komen.

Vaak is het moeilijk om in een jarenlange relatie het liefdesleven tussen de lakens levendig te houden, terwijl lichamelijke aantrekkingskracht ten opzichte van een nieuwe persoon heel snel en spontaan kan ontstaan. Het vereist geduld, begrip en nederigheid om het liefdesspel tussen de lakens binnen een langdurige relatie goed te houden. De beide partners zullen goed moeten communiceren en moeten leren om uiting te geven aan de eigen verlangens en die van de ander moeten accepteren. In andere woorden, om een langdurige relatie bevredigend te houden, is liefde, of in ieder geval openheid, begrip en genegenheid nodig.

