Kerstdecoraties. Tips voor het dekken van de Kersttafel

Tips voor de decoratie van je Kersttafel. Maak een sprookje van je Kerstdiner met een mooi gedekte kersttafel, kerstige naamkaartjes en een zee van fonkelende kaarsen.

Voordat je begint te denken aan de decoraties voor de Kersttafel zijn er eerst een aantal dingen die je helder moet hebben. Eén van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat je weet hoe je Kerstmenu eruit gaat zien. Verder met je ook weten hoeveel personen er zullen aanzitten. De tafel moet geschikt zijn voor het aantal genodigden. Is de tafel te klein, organiseer dan een tweede tafel. Die hoeft niet mooi te zijn. Je kunt ‘m onder het tafelkleed verstoppen.

Als je klaar bent moet het organisatorische deel van je Kerstetentje, dan is het (eindelijk) tijd voor het creatieve deel: de decoraties en aankleding van de Kersttafel.

Een kerstboom in de kamer is het halve werk

Allereerst is het natuurlijk heel feestelijk om een Kerstboom in de nabijheid te hebben. Heb je er ruimte voor overweeg dan om een Kerstboom op te zetten. Die geeft je Kersttafel direct sfeer. Een snoer lichtjes rond een spiegel of deurpost is een goed (goedkoop en praktisch) alternatief.

Je uitgangspunt is: het tafelkleed

Het uitgangspunt voor de decoratie van je Kersttafel is je tafelkleed. Daar draait alles om. Je kunt twee kanten uit of je gaat voor een egale kleur of je gaat voor een tafelkleed met fantasie. Een tafelkleed in één enkele kleur is een ideale basis om je servies en Kerstdecoraties op de tafel zelf te laten uitkomen. Een tafelkleed met fantasie beperkt je in je keuzes en kan uit de toom vallen met de rest van je interieur. Uiteindelijk is een egale kleur vaak de mooiste oplossing. Dat kan wit zijn, maar ook rood of zelfs zwart.

De twee-kleuren-regel

Laten we ervan uitgaan dat je voor een egaal tafelkleed gaat. Kies nu maximaal twee kleuren voor de decoraties. Mooie combinaties zijn rood met goud, zilver met wit, goud met zilver, maar ook blauw (blauw is een trend dit jaar!) met zilver of turkoois met zilver. Eigenlijk zijn alle kleuren mooi zolang je de vuistregel ‘maximaal-twee’ aanhoudt.

Decoratieve naambordjes

Een tafeldecoratie in het midden van de tafel is mooi maar vaak niet erg praktisch omdat het de ruimte inneemt die je nodig hebt voor schalen en opdienborden. Een feestelijk alternatief zijn creatieve naambordjes. Ze zorgen ook nog eens voor een persoonlijke touch, een hartelijk welkom voor iedere gast.

Een naambordje kan van alles zijn:

een klein kerstboompje voor elke genodigde. Je vindt deze Made in China boompjes tegenwoordig overal. Nog leuker is het misschien om iedere gast met een vers dennentakje te verrassen. Je kunt het takje met een gouden lint op een wit servet binden, misschien zelfs met wat mini-kerstballetjes erbij.



een klein kerstcadeautje. Pak kleine doosjes in met mooi kerstpapier maar waarschuw je gasten wel dat het puur decoratieve pakjes zijn. Tenzij… je in elke doosje een grapje verstopt (maar dan zijn je kerstdecoraties weg want iedereen maakt ze dan natuurlijk open). een mooie met zilver bespoten dennenappel waar je het naamkaartje aan vastbindt. een houten wasknijper met een takje geurige rosmarijn. Schrijf de naam van de gasten op de wasknijper en klem de knijper onder aan de zijkant van het servet (het takje ligt in de lengte over het servet).



een kransje van veenbessen met een takje geurige kruiden.

Aan alle voorwerpen hecht je een sierlijk naamkaartje (in sommige gevallen zoals de wasknijper schrijf je de naam van de gasten op het voorwerp zelf).

Dit zijn maar voorbeelden. Laat je fantasie gaan. Kijk ook eens op Pinterest. Je vindt er gweldige ideeën die vaak ook gemakkelijk na te doen zijn.

Goud- of zilverkleurige onderborden

Natuurlijk haal je je mooiste servies uit de kast. Om het kracht bij te zetten kun je een kleine investering doen in goud- of zilverkleurige onderborden. Zelfs een effen wit servies wordt er feestelijk van. Een alternatief zijn goud- of zilverkleurige placemats. Met Kerst mag het allemaal fonkelen.

Fonkelende kaarsen

Kaarsen zijn natuurlijk een absolute must tijdens het Kerstdiner. Ga je voor klassieke kaarsen, verzeker je er dan wel van dat de kandelaars stevig zijn en niet in de weg staan zodat ze niet worden omgestoten (het zou niet de eerste keer zijn dat een kaars in de soep valt! – ergere scenario’s vallen ook te bedenken – vermijd ze). Als je met velen aan tafel zit, en als er kinderen bij zijn, is het praktischer om voor waxinelichtjes in feestelijke houders te gaan.

Andere decoratieve ideeën

Verder trek je natuurlijk je mooiste dingen uit de kast: servetringen, mooie servetten, mooie dekschalen. Laat je fantasie gaan! Neem er de tijd voor. Laat het niet op het allerlaatste moment aankomen.

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends