Lieve Trendystylers, vandaag ben ik vanuit Bangkok aangekomen in Kathmandu, Nepal. Ik heb tijdenlang naar deze reis uitgekeken. De eerste dag begon goed. We landden vanmiddag rond half 1 lokale tijd. Tegen twee uur waren we in het hotel. Ik ga jullie nog allemaal vertellen hoe het er op het vliegveld aan toeging, om het nog maar niet te hebben over de taxirit naar het hotel. De wegen zijn hier onverhard, door de open raampjes van de taxi (geen airconditioning) waaide het stof binnen. Op straat zagen we makaak apen en koeien.

We maakten een razende start. Vanmiddag dronken we koffie in de bekende ‘Garden of Dreams‘ en slenterden we door Thamel, een antieke wijk, richting Durbar Square, het centrale plein met tempels en het koninklijk paleis. Ik kwam ogen tekort, wist echt niet waar ik moest kijken, laat staan fotograferen. Morgen weer een dag. Hier eerst wat foto’s. Ik ga nu naar bed want de wekker gaat morgen om 6 uur.

Liefs vanuit Kathamandu, Charlotte xxx