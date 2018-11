De afgelopen weken heeft Floor Kleyne ons met enthousiasme, humor en kennis van zaken door de haartrends, haarkleuren en kapsels voor herfst winter 2018 2019 geloodst. Ze vertelde ons over de Sexy Bed Head trend met dansende krullen en poederige, blushy haarkleuren. Ze vertelde ons over The Clash haar trend waarin we warme en koude haarkleuren met elkaar combineren en ons haar dan ook nog eens versieren met alle mogelijke haaraccessoires. Vandaag vertelt ze ons over een derde en laatste haartrend waarbij we ‘alle gekheid op een stokje’ even achter ons laten. Dit is een haartrend voor je vooral MOOI van wordt!

From Paris With Love. De haartrend waar iedereen mooi van wordt!

Ja, en dan zijn we alweer bij de laatste haartrend. Dat is een beetje een tendens, een reactie, op al die gekkigheid waar ik het al over heb gehad. Deze haar trend heb ik zelf ook gezien bij de Amsterdam Fashion Week. Het is zo’n beetje de wens om gewoon ook mooiig te zijn en niet altijd maar gekkig, want gekkig is natuurlijk not for everybody.

Ik heb deze haartrend From Paris with Love genoemd. Deze trend gaat over The Parisian Beauty. Zo’n typische Parijse look dus waarbij je er heel goed uitziet, terwijl het lijkt dat je er niet over nagedacht hebt, maar toevallig is het dan precies wel precies goed.

Brunettes. Light understated brown. Peper en zoutpoederig bruin

Bij deze haartrend passen brunettes, heel veel brunettes, in een kleur die ik ‘light understated brown‘ heb genoemd. Daarmee bedoel ik dan heel erg niet geverfde brunettes, althans: het ziet er niet geverfd uit. We hebben ook wel eens jaren gehad dat iedereen van dat Kendall Jenner haar wilde. Dat heel diepbruin. Maar nu is het eigenlijk bijna alsof je bewust je huidtint hebt doorgetrokken in je haar. Dus juist heel erg dat peper en zoutpoederige bruin.

Haarkleuren en food. Ga naar je kapper met een ijssmaak in je hoofd

Over haarkleuren gesproken. Het is ook nog eens een heel grote trend om eten als inspiratie voor je haarkleur te nemen. Een tijdje geleden liep het echt helemaal uit de klauwen. Toen zag ik zelfs watermelon haar, peanut butter en gelly haar voorbijkomen. Maar ik denk dat vooral de bruintinten, en de brunettes dit seizoen wel wat meer in de schijnwerpers mogen. Na al die jaren van highlighten is het tijd voor de brunettes. Daarbij moet je denken aan butterscotch, espresso en dat soort namen. Dus ga naar je kapper met een ijssmaak in je hoofd. Bijvoorbeeld cookies & cream en niet zozeer met zinnetjes als ‘ik wil lichtbruin haar’, ‘ik wil donkerbruin’.

Ik snap wel dat die twee werelden, haarkleuren en food, bij elkaar komen omdat Pinterest zich heel erg leent voor de foodies maar ook voor de haarlook verslaafden. Dus die werelden hebben zich met elkaar verbonden.

De ‘From Paris With Love’ haarlook

De haarlook die heel erg bij zo’n parisienne stijl past is natuurlijk effortless, heel nonchalant. Een beetje undone, dus 80% af zou ik zeggen. Wel fris, dus niet crunchy, maar mooiig en vooral tijdloos.

Ik denk dan aan zo’n hele mooi crop cut die Siena Miller ooit had, met zo’n wat langere voorkant, heel nonchalant geknipt. Ik denk ook aan zachte pony’tjes waar je een beetje doorheen kunt kijken. En aan mooie, lage staarten, eventueel met een leren bandje eromheen.

En als je het allemaal even niet meer weet, vind ik een middenscheiding en haar achter je oren altijd hot, no matter wat voor haarlengte je hebt. Van dit kapsel wordt eigenlijk iedereen knap, vind ik. Soms is het even wennen als je bijvoorbeeld een zijscheiding gewend bent om volume te hebben, maar ik ken niemand die niet knap wordt van een middenscheiding en haar achter je oren!

Door: Charlotte Mesman

Met dank aan Floor Kleyne, @floorkleyne. Floor Kleyne wordt vertegenwoordigd door HOUSE LOUIS