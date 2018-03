Kapsels en haar trends winter 2018 2019. Verwaaide en nat geregende haar coupes zijn in!

Het is gedaan met de beach waves! Nee, dat is niet waar. Beach waves horen er nog steeds bij. Maar het is niet meer alléén maar beach waves op de catwalks. Tijdens de Milan Fashion Week voor herfst winter 2018 2019 trokken de hair stylisten (eindelijk) weer eens wat creatieve ideeën uit de kast.

Aan de ene kant zagen we weer heel mooi gestyled haar, aan de andere kant ook bijzondere opsteekkapsels of gevlochten kapsels met vaak een wat ‘vochtige’ textuur. Denk daarbij niet aan de kilo’s wet gel uit de jaren ’80 maar aan geraffineerde ‘dewy’ hair styles waarin mat en glans elkaar afwisselen.

Half opgestoken kapsels met lokken als ‘veren’ bij Max Mara

Een hair look met een bijzondere textuur die er met kop en schouders bovenuit stak was die bij Max Mara. Het haar was met een heleboel product superplat gestyled totdat de lokken eruit zagen als veren. Die ‘veren’ zijn vervolgens op een gewild rommelige manier met een klem achter op het hoofd vastgezet. Bovenop het hoofd was de textuur wat matter en deed het een beetje denken aan corn rows. Vanachter bungelden de lokken als echte veren op de rug.

Gewild slordige hair looks bij Ricostru

Een andere interessante hair look zagen we bij Ricostru. De inspiratie voor deze show was een meisje dat op een gezellig avondje voor een keer een beetje te diep in het glaasje heeft gekeken, aldus de ontwerper. Ze gooit haar masker af en het kan haar niet meer schelen hoe ze eruit ziet. Haar haar hangt in slordig-sensuele lokken om haar heen.

Rommelige vlechten bij Atsushi Nakashima

Bij Atsushi Nakashima, een Japans merk dat wij opmerkelijk mooi vonden, zagen we dezelfde slordige en ‘dewy’ (vochtige) texturen terugkomen in de vorm van lange vlechten. Aan de voorkant hingen losse lokken rond het gezicht. Een rommelige maar inspirerende look.

(Rainy) Morning after hair looks bij N21

Eenzelfde inspiratie kwamen we tegen bij N21 waar top hair stylist Anthony Turner de meisjes een hair look gaf die eruitzag ‘alsof ze de hele nacht gefeest hebben en de morgen daarna door de regen teruggelopen zijn naar huis‘!

Paardenstaarten met een verwaaide quiffe

Ook bij het Italiaanse modehuis Cividini hadden de kapsels een verwaaide twist, met name aan de voorkant waar we een soort slordige quiffe zagen. De rest van het haar was wat piekerig naar achteren gebracht en samengebonden in volumineuze maar vrij nette paardenstaarten.

Bekijk de foto’s maar eens. En maak je geen zorgen als regen en wind met je haar spelen… want een vochtig-slordige coupe is perfect in lijn met de haar trends!

