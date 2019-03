Jij, hij en… zij. Wat als hij het met z’n drieën wil doen?

Stel je voor dat hij, de liefde van je leven, je bekent dat hij ‘het’ graag eens met jou en een andere vrouw zou willen doen. Dit voorstel roept ongetwijfeld een heleboel vragen in je op. Je vraagt je misschien af of hij niet meer van je houdt, of hij je niet meer aantrekkelijk vindt of dat je hem geen voldoening meer geeft.

Natuurlijk is het altijd – afgezien van zijn voorstel – goed om jezelf deze vragen te stellen (je moet nooit iets voor vanzelfsprekend nemen, en zeker de liefde niet!), maar zijn voorstel om een derde in jullie liefdesspel te betrekken zegt in veel gevallen eigenlijk niets over het feit of hij wel of niet van je houdt. Het heeft niet veel met jou als vrouw te maken, maar alles met zijn man-zijn: veel mannen zijn namelijk gefascineerd door het idee van een trio.

Het bed delen met meerdere vrouwen is een veel voorkomende fantasie van mannen. Deze fantasie ontstaat volgens psychologen vaak al in de puberteit en daar is niets mis mee. Seks is voor mannen veel rechtlijniger dan voor vrouwen. Een trio kun je – plat gezegd – zien als ‘dubbelop is eens zo lekker’. Sommige mannen zetten deze fantasie later in hun leven om in werkelijkheid. Dit komt het meest voor bij singles in hun twintiger en dertiger jaren, als seks (ook) (nog) met bravoure te maken heeft.

Maar wat als jullie een relatie hebben en hij met deze fantasie op de proppen komt? Hieronder vind je een aantal adviezen en aandachtspunten die je zouden kunnen helpen.

Neem hem serieus

Als hij de vraag serieus stelt, wuif ‘m dan niet zomaar weg en lach hem niet uit. Hij heeft een belangrijke stap gezet: hij heeft je deelgenoot gemaakt van een intieme fantasie. Nu is het aan jou om daarmee om te gaan. Neem zijn voorstel in overweging.

Wijs niet (direct) met je vinger

Zijn voorstel triggert een heleboel vragen. Zo zou het wel eens door je hoofd kunnen flitsen dat hij een trio wil omdat hij op deze manier vreemd kan gaan, en dan wel nog wel met jouw goedkeuring. Maar je kunt het ook anders zien. Hij laat je toe in zijn intieme wereld en wil samen met jou, zijn levenspartner waar hij zielsveel van houdt, deze fantasie beleven.

Hoe je zijn voorstel interpreteert, zal mede afhangen van jullie relatie. Als jullie relatie heel pril is en jullie elkaar net kennen, kan zijn vraag je terecht te denken geven. Hebben jullie een lange en goede relatie dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Zijn er in het verleden ‘overspelige incidenten’ in jullie relatie geweest, dan kun zijn voorstel wel eens heel gevoelig liggen en oude wonden openhalen.

Stelt hij voor om je beste vriendin waar hij altijd al naar lonkt in jullie bed uit te nodigen, dan moet dat natuurlijk ook vraagtekens oproepen, en misschien wel alarmbellen doen luiden.

Nogmaals, het zal van de omstandigheden afhangen, hoe je zijn verzoek moet interpreteren. Soms zelfs kan alleen al zijn voorstel een heleboel dingen in jullie relatie in beweging zetten. Het kan je relatie verdiepen; soms ook kan het je doen inzien dat hij eigenlijk de ware niet is. Juist daarom is het zo belangrijk om zijn verzoek niet zomaar weg te wuiven.

Stel je grenzen

Laten we vooropstellen dat jij nergens toe verplicht bent. Hij mag fantaseren wat hij wil, maar je hoeft daar niet in mee te gaan. Stel je grenzen en maak ze naar hem toe aannemelijk.

Laat je niet pushen

Hij mag vragen wat hij wil, maar hij mag je niet pushen. Laat je niets aanpraten. Als je niets voor een trio voelt, dan heeft hij dat te respecteren. Het heeft niets met preutsheid, gebrek aan avontuurlijkheid of wat dan ook, te maken. Je bent geen spelbreker en je hoeft je niet schuldig te voelen dat je niet meedoet.

Vind een compromis

Voel je er helemaal niets voor om een andere vrouw in jullie liefdesspel te betrekken, dan zijn er altijd nog compromissen. Zo kun je de fantasie tijdens het liefdesspel wel met hem delen, en zou je kunnen overwegen om samen eens een spannende ménage à trois-video te bekijken.

Zoek naar raakvlakken

Besluit je om zijn voorstel in overweging te nemen, vraag je dan eens af hoe je het in de praktijk zou voorstellen. Wie zouden jullie kunnen uitnodigen? Een bekende of liever een onbekende? Een professional misschien? Waar zou het moeten plaatsvinden? Wat wil je eventueel wel, wat niet? Bespreek het met elkaar en zoek liever naar raakvlakken dan naar verschillen.

Denk na over de consequenties

Als alleen al zijn verzoek om het eens samen met een andere vrouw te doen, een heleboel in je relatie teweeg kan brengen, dan geldt dat natuurlijk te meer als jullie er daadwerkelijk toe overgaan. Denk van tevoren goed na over de consequenties, bespreek het met elkaar, vraag je ook af of het eenmalig zal zijn of dat hij verwacht of het een normaliteit zal gaan worden.

Het staat je vrij om je terug te trekken

Bedenk dat je de vrijheid hebt om je terug te trekken. Het is niet niks wat hij je vraagt!

