Ik train tegenwoordig thuis en dat bevalt me prima!

Als je de afgelopen jaren lid bent geweest van een sportschool dan zul je weten hoe ingewikkeld de abonnementen tegenwoordig zijn. Gewoon even voor een losse week of maand betalen is er vaak niet meer bij. Je moet mee in een compliceerde administratieve molen. Omdat ik veel in het buitenland ben, is het voor mij best moeilijk om een sportschool te vinden waar ik zo af en toe zo kan binnenlopen zonder dat er steevast een maandelijkse contributie van mijn bankrekening wordt afgeschreven. Uiteindelijk heb ik er iets op gevonden: ik heb thuis een eigen ‘sportschooltje’ gebouwd, en dat bevalt me prima!

Wat je nodig hebt voor je thuis-sportschool

De kosten van een eigen thuis-sportschooltje zijn beperkt. Met een aantal basics kom je al heel ver. Zo is mijn sportschooltje samengesteld:

Een matje

Een matje is heel belangrijk voor de oefeningen op de grond. Denk aan buik-, bil- en beenspieren, core, stretching, yogaoefeningen.

De kosten: heel laag.

Een paar losse gewichtjes

Op internet van je gewichtjes in alle mogelijke sausjes en alle mogelijke prijsklassen. Met een paar gewichtjes van drie, vier of vijf kilo (het ligt eraan hoe sterk je bent) kun je eigenlijk alle basisoefeningen voor de schouders, armen, borstspieren en rug wel uitvoeren. Zijn de gewichtjes iets te licht, dan voer je het aantal herhalingen op.

De kosten: laag.

Een kettlebell

Een kettlebell is een soort kanonskogel met een handvat. Tegenwoordig zie je in de sportscholen steeds meer kettlebells. Ze zijn ideaal voor het verbranden van vet en verstevigen van je spieren. De kettlebell swing bijvoorbeeld is een all-round oefening, ideaal voor benen, billen, buikspieren, en meer! Zoek deze oefening maar eens op op internet. Ik gebruik een kettlebell van 6 kilo.

De kosten: laag.

Een verstelbare fitnessbank

Als je het groots wilt aanpakken, ga je ook voor een verstelbare fitnessbank. Na een paar weken thuis trainen, heb ik die stap gezet. Omdat ik niet veel ruimte heb, heb ik een exemplaar gekocht dat zich als een strijkplank laat inklappen. Een fitnessbank is heel handig voor het trainen van je borstspieren, schouders en dergelijke.

De kosten: relatief laag (ik gaf er zo’n 70 Euro voor)

Een Ab buikspierwiel

Een Ab buikspierwiel is niet anders dan een wiel met handvaten aan weerszijden. Het is een heel simpel maar effectief instrument voor het trainen van de buikspieren. Enige oefening is wel geboden. Wees voorzichtig!

Kosten: laag.

Wandelingen in de buitenlucht

Mijn aërobische oefeningen doe ik in de buitenlucht. Dertig minuten drie maal per week snelwandelen, licht joggen, doet wonderen voor je lijn, het versnelt je stofwisseling, helpt vet te verbranden, heeft een goede invloed op je humeur en houd je gemotiveerd.

Kosten: gratis!

Wat je verder nodig hebt

Een trainingsschema. Met behulp van internet kun je je eigen trainingsroutine samenstellen. Kijk wel goed uit dat je professionele bronnen raadpleegt. Wees altijd voorzichtig. Bij twijfel niet doen.

Zelfdiscipline. Je moet gemotiveerd zijn om te sporten (dat geldt eigenlijk ook als je naar de sportschool gaat). Het kan helpen om samen met een huisgenoot te sporten.

Sportkleding. Ik raad aan om, ook al train je thuis, altijd sportkleding te dragen. Voor het gemak én de motivatie.

Muziek. Muziek tijdens het sporten is natuurlijk een must, maar dat komt vast wel goed.

Voordelen

Je bent veel minder tijd aan het sporten kwijt omdat je niet heen en weer naar de sportschool hoeft te reizen.

Je slaat minder snel een training over omdat je er minder tijd aan kwijt bent.

Je kunt sporten wanneer je wilt. En regen en wind zijn geen excuus meer.

Je bent voordeliger uit.

Nadelen