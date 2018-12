Je huid en voeding in de winter. Praktische tips

Je huid heeft in de winter extra aandacht en bescherming nodig. Die bescherming moet komen van buitenaf (denk aan crèmes) maar ook van binnenuit (voeding). We hebben een aantal praktische voedingstips voor de winter voor je. Hier moet je in het koude seizoen onder meer op letten:

Je huid en voeding in de winter

In de winter heeft je huid baat bij fruit en verse seizoensgroenten met vooral veel vitamine C en E. Denk hierbij aan sinaasappels, kiwi’s, broccoli, koolsoorten en aardappels. Verder vormen ook noten, amandelen, extravergine olijfolie en peulvruchten een welkome voedingsbron voor je huid.

Ook omega 3-vetzuren (alfa-linoleenzuur, ook wel ‘ALA’) en omega-6 vetzuren (arachidonzuur, AA, en gammalinoleenzuur, GLA) mogen niet in je voedingspatroon ontbreken. Vooral een droge huid heeft er veel baat bij. Bronnen van omega-3 zijn vette vis (zalm, makreel, haring en paling), sojaolie, lijnzaad en lijnzaadolie en walnoten. Omega 6-vetzuren zijn te vinden in eieren, gevogelte, gedroogd fruit, peulvruchten en vis en in sommige plantaardige oliën.

Verder is het, zoals altijd, belangrijk om genoeg te drinken – water maar ook ongesuikerde groenten- en fruitsappen – en om zo min mogelijk zout (en zoute voedingsmiddelen) te eten.

In geval het dagelijks voedingspatroon niet alle benodigde vitaminen en mineralen bevat, kan het worden geïntegreerd met voedingssupplementen met vitaminen, selenium, co-enzym Q10, aminozuren, koper, zink, omega 3 en 6, lycopeen en silicium.

Wat doen de vitaminen en mineralen?

Vitamine C en ook mineralen maken de huid sterker. Vitamine C maakt de haarvaatjes elastischer. Bioflavonoïden (onder meer in bosvruchten, cacao en blauwe druiven) remmen het uitzetten van de haarvaatjes (het constant verwijden en vernauwen van de haarvaatjes ten gevolge van de sterke temperatuursverschillen tussen binnen en buiten in de winter veroorzaakt couperose). Vitamine A bevordert de celvernieuwing. Ook sojaproducten (tofu, sojadranken, sojayoghurt) bevorderen de vernieuwing van de huidcellen en hebben daarnaast ook een positieve invloed op de aanmaak van hyaluronzuur waardoor je huid glanzender en strakker wordt (helaas is er al lange tijd een discussie over soja gaande of het nu gezond is of niet).