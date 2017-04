Haartrends. Dit is nu wat je noemt een kapsel met… eh… ‘man-catchers’

Een woord als ‘man-catchers’ maakt van alles in ons wakker (en in jullie?). Het zou toch niet waar zijn dat de heren en masse hiervoor vallen? Maar wacht eens… Waarvoor eigelijk? Wat zijn ‘man-catchers’? Wij wisten het ook niet totdat top hair stylist James Pecis het ons uitlegde in dit video interview backstage bij de Fashion Show van Etro (lente zomer 2017).



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

De modecollecties van Etro zijn heerlijk etnisch, met schitterende fantasieën – Etro zou zomaar de uitvinder van de paisley kunnen zijn :-) – maar ook met een hippe, eigentijdse twist. Het verbaast ons dan ook niet dat we backstage toppers als James Pecis (hair) en Mark Carrasquillo (make-up) tegenkomen.

Pecis koos voor de zomercollectie een zwoele hair look met een nonchalante feeling en een psychedelische touch vanwege de felgekleurde elastiekjes in het haar. Kort gezegd komt het erop neer dat hij de modellen een heel losse vlecht met sensuele plukjes rond het gezicht meegaf. En ja, juist die korte sensuele plukjes rond het gezicht worden wel ‘man-catchers’ genoemd.

De plukjes zijn sexy en vrouwelijk, bewegen zachtjes als je loopt en zetten omstanders eigenlijk ook een beetje op het verkeerde been want van voren lijkt dit kapsel bijna kort. Je zou niet verwachten dat er nog een lange, lage vlecht achteraan komt.

Voor het zachte, bewegende effect gaf Pecis het haar van de modellen een softe textuur. Hij gebruikte hiervoor ‘Queen for a Day’ (Bed Head Superstar Queen for a Day Thickening Spray van Tigi). Het is perfect voor de vlecht en de man-catchers, legt hij in de video uit. Je kunt er alle kanten mee op, je kunt het laag voor laag opbouwen door steeds weer wat product toe te voegen, en je borstelt het ook zo weer uit.

Dat laatste is vooral tijdens de Fashion Weeks heel belangrijk omdat je dan als hair stylist op het werk van de kapper van de vorige show(s) moet voortbouwen. Je kunt niet elke keer het haar van de modellen uitwassen. Na vijf à zes shows per dag (voor een aantal weken) zouden ze geen haar meer overhebben!

Maar dat geldt eigenlijk ook voor ons eigen haar. Daar moeten we zuinig mee omspringen en lieve producten voor gebruiken. Zoals Queen for a Day, maar vooral ook gewoon… water. Super hair stylist Sam McKnight bijvoorbeeld is daar heel goed in, vertelt Pecis in het video interview, en gebruikt vaak genoeg alleen maar water voor zijn haarcreaties. De volgende keer dat we Sam McKnight backstage tegenkomen zullen we ‘m toch eens vragen hoe hij dat doet :-)