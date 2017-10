Haarkleuren zijn de nieuwe make-up. Deze winter gaan we ons haar ‘opmaken’. Net zoals make-up zijn haarkleuren steeds vaker tijdelijk. Met de moderne technieken spoel je de kleurtjes ’s avonds met een beetje shampoo door het doucheputje weg. De haarkleurtrends kennen geen grenzen meer!

Hoe belangrijk en soms ook heftig haarkleuren zijn geworden, bleek wel weer tijdens de afgelopen Fashion Weeks in Milaan en Parijs. Bij verschillende shows gebruiken de hair stylisten tijdelijke kleuringen om het haar van de modellen ‘op te maken’ met hier en daar een kleuraccent. Bij Aigner in Milaan bijvoorbeeld zagen we gekleurde brede strepen rond de middenscheiding boven op het hoofd. Hair stylist Franco Curletto noemde het ‘blush’ voor het haar.

Ook steeds meer modellen wagen zich aan een heftige en soms zelfs permanente haarkleur. Zo zagen we modellen met knalblauw en worteloranje haar (het peenrode haar van Pipi Langkous uit Villa Kakelbont zou er bleek bij afsteken). Modellen die anders waarschijnlijk gewoon thuis op de bank zou hebben gezeten, liepen nu shows omdat ze het aangedurfd hadden om voor een opvallende haarkleur te gaan.

Verder experimenteert ook het modepubliek steeds vaker met extreme haarkleuren. Vaak moet het haar voor deze kleuren eerst geheel ontkleurd worden. Dit is de basis (weer een vergelijking met make-up!) waarop wordt voortgeborduurd, met tijdelijke of permanente kleuringen.

Heel opvallend was het paarse kapseltje dat we in Parijs spotten. De paarsnuances liepen schitterend in elkaar over. Een topkapper verzekerde mij dat het niet gemakkelijk is om zo’n haarkleur neer te zetten. Een andere opvallende haarkleur die we spotten, was turkoois. Na de pastels lijkt het nu de beurt van de felle kleuren te zijn. En die gebruik je dus niet alleen voor je haarpunten maar voor je hele haar, all-over.

Wel frappant was dat het vooral fashionista’s uit het Verre Oosten zich aan extreme haarkleuren wagen terwijl de stap voor hen, vanwege het ontkleuren, toch veel groter is, lijkt ons. Hebben ze misschien meer lef? Of nemen wij onszelf te serieus? Of zijn zij gewoon tot meer bereid om koste wat het kost ‘fashionable’ te zijn? Whatever… Als jij zo’n haarkleur leuk vindt, ga er dan voor. En geniet anders gewoon even van deze plaatjes. Want mooi is zo’n paars hoofd toch echt wel!