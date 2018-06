Gnocchi di patate. Aardappel gnocchi. Het echte recept

Elke Italiaan kan gnocchi maken, maar het echte recept is verwaterd. In de loop van de tijd is dit gerecht uit de arme keuken verrijkt met allerlei – onnodige – ingrediënten, zoals eieren. Met het recept dat je hieronder ziet, gaan we terug naar de basis met enkel twee hoofdingrediënten: aardappels en bloem.

Ingrediënten ‘gnocchi di patate’ (6 personen)

1 kg aardappels

300 gram patentbloem (bloem type 00)

zout

Bereiding

Boen de aardappels schoon en kook ze in ruim water met zout.

Als de aardappels gaar zijn, giet je ze af en laat je ze afkoelen. Eenmaal afgekoeld, verwijder je de schil. Het is een fabel dat je de schil moet verwijderen als de aardappels net afgegoten zijn; je verbrandt er alleen je vingers maar mee.

Pureer de aardappels met een stamper op een plat oppervlak met wat bloem.

Voeg nu wat zout en beetje bij beetje de bloem toe. Kneed alles goed door elkaar tot een compact maar zacht deeg.

Verdeel het deeg in meerdere porties zodat je de porties afzonderlijk kunt bewerken. Rol de porties met je handen tot een streng en snijd daar blokjes van ongeveer 1 cm van. Vervolgens rol je de blokjes op het aanrecht (of een ander plat oppervlak) dat je bestrooid hebt met bloem tot ‘gnocchi’ (ronde balletjes). Het is belangrijk dat de gnocchi met bloem bedekt zijn anders kleven ze tijdens het koken aan elkaar.

Leg alle gnocchi op een dienblad met bloem en kook ze vervolgens in ruim water met zout. De gnocchi zijn gaar zodra ze boven drijven. Giet de gnocchi niet af (ze hebben niet allemaal dezelfde kooktijd) maar schep de gare gnocchi naarmate ze naar boven komen met een vergietlepel uit het kookwater.

Dit recept zonder eieren heeft een authentieke en originele smaak. Het enige nadeel is (misschien) dat je ze niet kunt bewaren. Heb je ze eenmaal gekookt, serveer ze dan onmiddellijk en geniet ervan.

Serveer de gnocchi met gesmolten boter met salieblaadjes of verse tomatensaus. En natuurlijk met vers gemalen Parmezaanse kaas.