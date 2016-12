Etiquette tips voor gasten (Zo ben jij een geliefde gast)

In deze dagen zijn we vaak ‘gast’, ‘genodigde’. We zijn te gast in andermans huis of in een openbare gelegenheid. We zijn te gast bij kleine, intieme dineetjes of bij party’s waar tientallen, misschien wel honderden mensen elkaar treffen. We zijn uitgenodigd omdat we de gastheer of gastvrouw na aan het hart liggen, omdat ‘men’ denkt dat wij interessant (networking) kunnen zijn, omdat we ‘goed in de groep passen’. Je rol mag dan niet zo moeilijk zijn als die van de gastheer of -vrouw, maar je kunt wel bijdragen aan het succes van zijn of haar party. En aan je eigen persoonlijke succes. Een aangename gast zal men graag terugzien.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Geef gehoor aan de rsvp-oproep

RSVP staat voor “répondez s’il-vous-plaît”. Als je deze vier letters op een uitnodiging aantreft, wordt er van je verwacht dat je de gastheer of -vrouw laat weten of je wel of niet komt. Niet antwoorden op een Rsvp is niet alleen onbeleefd, maar kan voor degene die uitnodigt, ook heel vervelend zijn, omdat hij of zij dan niet weet op hoeveel gasten er gerekend moet worden.

Neem een aardigheidje mee

Geef blijk van dankbaarheid voor de uitnodiging door een aardigheidje mee te nemen. Dat kan een fles wijn zijn, een boek, chocolade, een andere delicatesse. Wees voorzichtig met bloemen, zeker in geval van grote party’s. De gastheer of -vrouw zal moeilijk tijd vrij kunnen maken om de bloemen te verzorgen. Stuur ze liever na afloop van de party.

Kom niet te laat

Dit geldt vooral als het een besloten feestje is. Een half uur na de aangegeven aanvangstijd is bij intieme party’s acceptabel, later niet.

Niet direct weer weg

Ga niet direct weg omdat de sfeer je niet aanstaat of je wel gezien hebt dat dit je party niet is. Bedenk dat de gastheer of -vrouw er tijd, moeite en geld in heeft geïnvesteerd, en blijf voor de vorm tenminste een half uur.

Houd je aan de dresscode

Informeer bij twijfel naar de dresscode om je gastheer of -vrouw niet met een uit de toon vallende outfit in verlegenheid te brengen.

Kruip niet in een hoekje

Doe actief mee. Stap op de mensen af, klit niet samen met een paar bekenden, laat zien dat je het naar je zin hebt. Niet alleen zul je er je gastheer of -vrouw een plezier mee doen, maar het kan jezelf interessante contacten opleveren.

Ga intelligent met je mobiele telefoon om

Ga niet voortdurend zitten bellen of sms-en. Houd telefoontjes kort en sms niet, tenzij strikt noodzakelijk. Zet het geluid van je mobieltje laag of af.

Ga de gastheer of -vrouw niet lopen helpen

Even de helpende hand toesteken als de gastheer of -vrouw dat nodig heeft, is prima, maar ga niet de hele avond lopen bedienen of de glazen wassen. De gastheer of -vrouw heeft zijn of haar zaakjes vast en zeker prima voor elkaar en ziet liever dat je je in het feestgedruis begeeft.

Word niet dronken

Drinken mag van ons best, maar waak ervoor dat je dronkemansgedrag gaat vertonen! Dat is voor niemand leuk.

Blijf niet te lang zitten

Soms is op de uitnodiging een aflooptijd aangegeven. Zorg ervoor dat je voor die tijd wegbent. Blijf niet zitten totdat iedereen weg is, en let op de signalen die de gastheer- of vrouw afgeeft, als hij of zij het wel welletjes vindt.

Zeg gedag

Zeg bij het weggaan altijd de gastheer of -vrouw gedag, complimenteer hem of haar met het feestje en bedank voor de fijne avond. Zeg ook andere gasten waar je een leuk gesprek mee hebt gehad, gedag.

Laat de auto staan als je gedronken hebt

Neem een taxi of regel een lift als het niet verantwoordelijk is om achter het stuur te stappen. Je doet er iedereen een plezier mee.

Soms is een bedankje op z’n plaats

Soms is een bedankje achteraf op z’n plaats. Een kaartje is vaak al genoeg. Doe het wel direct de dag daarna op de bus.

Houd je aan deze etiquette, en je zult zien dat de uitnodigingen binnenstromen!