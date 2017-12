Deze short movie gaat over de mooie dingen in het leven. We filmden deze movie in Chinatown, Bangkok. Ik wijd deze movie aan alle mensen die zich alleen voelen. Alleen in eenzaamheid of alleen in gezelschap.

Wanneer was de laatste keer dat je jezelf verwende?

Wanneer was de laatste keer dat je de tijd heb genomen om lief te zijn voor jezelf?

Stop met jezelf te verontschuldigen voor wie je bent,

Voor wat je bent, voor wat je doet…

Heb jezelf lief, wees jezelf.

Vind geluk in een mooie plekjes,

Groot of klein, in de hele wereld, ver weg

En dichtbij.

Maar vooral in jezelf.

Over de short movie

Deze short movie filmden we in Chinatown in Bangkok, Thailand, als een vervolg op onze vorige video. Terwijl de rest van Bangkok snel moderniseert, is dit stadsdeel nog vrij authentiek. Vooral ’s avonds is Chinatown fascinerend. Alles draait dan om street food. Maar ook overdag is er veel te zien en te doen. Er zijn talloze kleine winkeltjes, Chinese theehuizen en ambachtelijke werkplaatsen. Sla een hoek om en stuit op taferelen van weleer: een geïmproviseerde openluchtbioscoop, een binnenplaatsje met altaren vol offers en kaarsen voor Boeddha, een kappersalon waar je je in de jaren ’60 waant (waar ik mijn haar voor de movie heb laten doen!), een straatje met houten stoelen op het trottoir waar vrouwen zich hun gezicht met draadjes laten ontharen…

We noemden deze short movie ‘Beauty is around the corner‘. Ik heb deze titel vrij vertaald naar ‘Het geluk ligt voor het oprapen‘. Het was ontzettend leuk om deze movie te filmen. De omgeving was exotisch en de mensen waren vriendelijk en gastvrij. Nu ik weer in Nederland ben, lijkt het helemaal een droom. Ik hoop dat jullie net zo van deze movie genieten als wij!

Veel geluk toegewenst.

xxx, Charlotte

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends