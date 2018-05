Short movie. Chatuchak markt. Hier ga ik shoppen als ik in Bangkok ben!

Ben je in Bangkok en houd je van snuisterijen, lokale koopwaar, interessante modeontwerpen voor een zacht prijsje of vintage spulletjes… dan is Chatuchak Market the place to be! Wij maakten er afgelopen week een short movie zodat je het allemaal live met ons kunt mee beleven. Maar eerst even wat meer over deze intrigerende weekendmarkt.

Chatuchak markt in Bangkok

Op een doorsnee weekend – de markt is alleen op vrijdagavond, zaterdag en zondag open – zouden zo’n 200.000 mensen Chatuchak bezoeken. Hoewel ik niet van toeristische bestemmingen houd, struin ook ik er regelmatig rond. De truc is om vrij vroeg te gaan. Dan ben je de grote massa een beetje voor.

Chatuchak, afgekort: JJ Market, is een echte shop ’till you drop paradijs. De markt telt zo’n 8000 kraampjes en is gemakkelijk te bereiken met de metro of skytrain. Je hebt er uren voor nodig om alles te zien. Verdwalen is hier een klassieker, maar met behulp van een plattegrondje kom je er altijd wel weer uit. Ik vind het het leukst om gewoon maar mee te laten voeren en me te laten verrassen door uitgestalde koopwaar waar geen eind aan lijkt te komen. Na jaren ken ik er de weg nog niet.

Op Chatuchak is werkelijk alles te koop. Van kleding en modeaccessoires tot snuisterijen, van boeken tot antieke spulletjes en kunst, van meubels tot huisdieren. De huisdieren sectie is overigens de enige plek die ik er wél weet te vinden. Je vindt er honderden honden, van klein tot supergroot formaat, poesjes van allerlei rassen, aapjes (de ‘nong ai‘, de verlegen aapjes zijn mijn favoriet), vogels en reptielen. Ik werd er altijd overvallen door een mix van medelijden en vertedering.

Zoals op alle markten moet je hier de artikelen, voordat je ze koopt, even goed checken. Verder is het usance om te onderhandelen over de prijs. Wordt het je allemaal te veel, dan is het tijd voor een hapje of drankje. Overal kun je wel iets eten of drinken. Ik raad ook altijd aan om vochtige doekjes of zakdoekjes mee te nemen om jezelf even mee te verfrissen. Luchtige kleding is ook een must. Vooral in de nauwe, donkere gangen van de markt is het drukkend heet.

Kunst, muziek en smoothies

Eén van de meest intieme secties is die van de kunst. De winkeltjes gaan rond 12 uur ‘s middags open maar vooral tegen de avond is het er erg gezellig. De artiesten willen dan nog wel eens hun gitaar tevoorschijn halen en improviseren miniconcertjes. In het hart van de kunst sectie is een café waar ze heerlijke smoothies hebben. Het is mijn lievelingsplekje en daarom hebben we besloten om onze ‘short movie’ over Chatuchak daar te laten beginnen…

Sprookjesachtig park

Naast de markt ligt Chatuchak Park, een plek waar je na je stoffige en bloedhete ervaring tussen alle koopwaar even kunt uitblazen. Het park is meestal vrij rustig, zeker als je een stukje doorloopt naar achteren. Je komt dan op verstilde plekjes waar de eekhoorntjes tikkertje spelen en waar romantische paartjes stiekem een beetje knuffelen.

In onze short movie nemen we je mee naar Chatuchak markt en naar het sprookjesachtige park erachter. Als ik op deze plek ben, vergeet ik even alles en stort ik mee eerst in het vrolijke gewoel van de markt om daarna nog even de stilte van de natuur op te zoeken. Ik hoop dat jullie er net zoveel van genieten als ik!

Liefs, Charlotte xxx