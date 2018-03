Bob kapsels 2018. Dit is het coolste bob kapsel van nu!

Als je ons vraagt wat het meest trendy bob kapsel van dit moment is, dan wijzen we direct naar fashion model Cara Taylor. Cara heeft een vrij kort en recht bob kapsel in de jaren ’90 stijl. Sinds het Amerikaanse model uit Alabama er nu al weer een paar seizoenen geleden de catwalk van Alexander Wang mee afhuppelde, is de ‘Taylor-bob’ een hype. Ook andere fashion modellen hebben zich in de tussentijd deze gemakkelijke en charmante bob laten aanmeten. Het komende seizoen gaan we dit lieflijke kapseltje dus veel zien.

Cara’s bob kapsel is heel eenvoudig, namelijk zonder laagjes, zonder A-lijn en zonder undercut. De lengte is vrij kort en dat betekent dat je kaaklijn en nek goed uitkomen. Je moet dat natuurlijk wel willen. Het voordeel van deze simpele maar trendy coupe is dat’ie niet snel uitgroeit. Juist omdat de snit zo lekker bot is, blijft het model er relatief lang in zitten.

Voor wie is dit korte bob kapsel geschikt?

De coupe is geschikt voor alle haartypes, ook voor steil haar. Een thickening mousse is dan wel een must zodat er wat beweging in je haar zit. De rechte korte bob laat zich ook goed combineren met een pony. Bekijk het korte bob kapsel van top model Irina Kravchenko maar eens.

Je kunt zo’n recht bob kapsel ook wat langer dragen maar, het kan wat lijzig worden als je haar erg steil is. Ben je handig met de krul- of stylingtang dan kun je er slag in brengen. Het is wat werk maar dan heb je ook wel een super trendy hoofd à la Emily Ratajkowski. Zo’n half lang kapsel is momenteel nog steeds erg hot.

Zijscheiding of middenscheiding?

Persoonlijk vinden wij zo’n kort fris koppie wel heel erg leuk met middenscheiding en wat slag in de punten, zoals Cara Taylor het in de show van N21 draagt. Maar eigenlijk kun je met dit bob kapsel alle kanten op. Op de foto hieronder zie je een scheiding die net iets uit het midden ligt. Je kunt je haar ook naar de andere kant ‘flippen’.

Als je dit korte bob kapsel met een pony draagt, doet de vraag van de scheiding zich niet voor. Bekijk de foto’s hieronder maar eens. Inspiratie genoeg zouden we zo zeggen. Korte bob kapsels zijn cool, dat is wel duidelijk. Kun jij er iets mee?

