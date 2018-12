Avondjurken en feestkleding. 10 Tips voor een up-to-date feestlook!

Hangt jouw feestjurk al klaar? Of laat je het aankomen op het allerlaatste moment? Zelf behoor ik tot de laatste categorie. Ik vertrouw op mijn garderobe en creativiteit om er met de Kerst iets leuks van te maken. Voorwaarde is dan wel dat je wat tijd vrijmaakt, om combinaties te leggen. Maar dat is nu juist het leuke van een geïmproviseerde feest outfit. Alhoewel ik gisteren tijdens een kleine shoppingsessie beeldige glitterjurkjes tegen zachte prijsjes heb gezien, en ik bijna in de verleiding om er eentje te kopen. Last minute shoppen is dus ook zeker een optie. Of je nu voor kant-en-klaar of last minute combi’s gaat, we geven je graag een aantal tips mee voor een spannende en up-to-date feestoutfit.

10 Tips voor een up-to-date feestlook

The higher the better. It’s more about an attitude. High heels empower women in a way

Goud en zilver vieren hoogtij. Combineer goud met zilver voor een fashion fard look.

Pailletten , pailletten en nog eens pailletten. Schitter en fonkel het nieuwe jaar tegemoet. Vind je het zonde om je geld aan een glinsterjurk uit te geven die je niet veel zult dragen, ga dan voor kleine items als glittertops die je ook op doordeweekse dagen en in de zomer aankunt.

, pailletten en nog eens pailletten. Schitter en fonkel het nieuwe jaar tegemoet. Vind je het zonde om je geld aan een glinsterjurk uit te geven die je niet veel zult dragen, ga dan voor kleine items als glittertops die je ook op doordeweekse dagen en in de zomer aankunt. Leggings zijn terug. Glitterleggings maken elke jurk feestelijk!

maken elke jurk feestelijk! Geen kant-en-klare feestjurk gekocht? Kijk in je kast ook eens bij je zomerjurken. Een zomerjurk in combinatie met glitterleggings en een stoer wollen vest bijvoorbeeld kan heel feestelijk zijn.

‘The higher the better. It’s more about an attitude. High heels empower women in a way‘, zei Christian Louboutin. Maar heb je geen zin in pijnlijden, denk dan ook eens aan pittige (cowboy)boots . Je mag ze onder een feestjurkje dragen. Giorgio Armani en Lorenzo Serafini per Philosophy geven ons de vrijbrief. Op hun catwalks showden ze schattige (korte) jurkjes met stoere boots.

. Je mag ze onder een feestjurkje dragen. Giorgio Armani en Lorenzo Serafini per Philosophy geven ons de vrijbrief. Op hun catwalks showden ze schattige (korte) jurkjes met stoere boots. Heel spannend zijn overknee laarzen of zelfs lieslaarzen onder een licht doorzichtige rok of jurk!

of zelfs lieslaarzen onder een licht doorzichtige rok of jurk! Met zwart kan het tijdens de feesten niet misgaan. Rood is ook nog altijd een fantastische kleur voor de winterfeesten. Verder zien we opvallend veel roze . Maar de hoofdregel is dat er geen regels zijn. Alleen de combinatie met rood met groen zouden we vermijden. Die is nét even teveel Kerst(boom).

. Maar de hoofdregel is dat er geen regels zijn. Alleen de combinatie met rood met groen zouden we vermijden. Die is nét even teveel Kerst(boom). Winterwit verdient een aparte vermelding. In december, als de dagen het kortst zijn, beginnen we te verlangen naar licht. Een winterwitte outfit doet het in deze periode van het jaar altijd goed. Ga voor wollige en knuffelige materialen. Denk aan kabeltruien en dikke vesten, en combineer ze onverwacht met een tule rok (zoals bij Ermanno Scervino).

verdient een aparte vermelding. In december, als de dagen het kortst zijn, beginnen we te verlangen naar licht. Een winterwitte outfit doet het in deze periode van het jaar altijd goed. Ga voor wollige en knuffelige materialen. Denk aan kabeltruien en dikke vesten, en combineer ze onverwacht met een tule rok (zoals bij Ermanno Scervino). Sjaalprints zijn een winterhit en altijd superchic. Dit is je kans om te dragen.

zijn een winterhit en altijd superchic. Dit is je kans om te dragen. Qua accessoires houd je het simpel. Bekijk de foto’s maar eens. Je ziet nauwelijks bijous, hier en daar een enkel klein tasje, of een simpel zilverkleurig lint als ceintuur. Je mag ook naar de andere kant doorslaan en je look opleuken met allerlei stoere accessoires, zoals de cowboy accessoires bij Roberto Cavalli.

Door: Charlotte Mesman