5 regels om het hectische leven het hoofd te bieden

Het leven van alledag is vaak maar al te hectisch. Maar waarom zou je je erdoor laten meeslepen. Het kan ook anders. Geef je niet over aan stress en mopperbuien maar biedt het hectische leven het hoofd. Onze tips:

Sta ’s morgens niet op het allerlaatste moment op

Neem ’s morgens je tijd, anders begin je je dag al direct met haasten en stressen (‘help! wat moet ik nu weer aan?’). Nog voordat je goed en wel de dag ingaat, ben je al moe en nerveus. Sta liever wat eerder op (dat half uurtje langer slapen maakt niet veel uit). Je zult zien dat je lichaam binnen 3 à 4 dagen aan het vroege uur gewend is. Begin er nu mee, nu het weer nog mooi is. Doe direct de ramen open en adem de frisse ochtendlucht diep in. Geniet van een verkwikkende douche en verwelkom de dag met een gezond ontbijt. Een goed begin, is het halve werk…

Organiseer je dag goed, houd desnoods een agenda bij

Organiseer je dag goed en wees daarbij reëel. Trek voldoende tijd uit voor verplichtingen die nu eenmaal op het programma staan en neem niet al teveel hooi op je werk. Je kunt niet ongestraft altijd maar doorrennen. Zoek oplossingen als van tevoren al duidelijk is, dat je het niet allemaal gaat redden (of misschien wel gaat redden, maar dan wel met een heleboel stress). En delegeer. Vraag je partner of collega (tijdig) om één of meerdere taken van je over te nemen. Vergeet niet ook rustpauzes of ontspanning (sporten, yoga!) in te plannen!

Trek je grenzen

Trek grenzen voor jezelf. Een dag heeft nu eenmaal slechts 24 uur en het zal je echt niet lukken om er meer van te maken. Vraag dus niet teveel van jezelf. Moet je nog strijken en is het al over tienen? Zie ervan af. Je vindt in je kast heus nog wel iets dat mooi gestreken is en dat geschikt is voor de volgende dag. Waarom moet je nu per se de dingen die je net gewassen hebt, aan?

Zoek naar andere, meer efficiënte methodes

Maak het jezelf gemakkelijk. Sommige dingen kunnen nu eenmaal veel sneller geregeld of gedaan zijn. Zo zou je je boodschappen via internet kunnen doen en je rekeningen bijvoorbeeld automatisch via de bank kunnen betalen. Het zijn maar voorbeelden maar er bestaan zoveel alternatieven voor klusjes die veel tijd in beslag nemen.

Neem het leven niet al te zwaar op

Dit is misschien wel het moeilijkste, maar tegelijkertijd het belangrijkste advies. Neem het leven niet al te zwaar op. Het helpt niets als je de hele dag blijft mopperen omdat er iets tegenzit. En het leven wordt er niet beter op als je met een zuur gezicht rondloopt omdat je nog zoveel moet doen. Probeer daarentegen te genieten van de kleine, maar mooie dingen die iedere, nieuwe dag ons weer schenkt: een blauwe lucht, de aanwezigheid van mensen waar je van houdt, een verse croissant van de bakker om de hoek, een mooie, inspirerende passage in het boek dat je aan het lezen bent.

