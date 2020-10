Winterjassen trends 2020. Breedgeschouderd (en sterk) de winter door!

De jaren ’80 zijn hot en komen in uitvergrote versie in de mode terug. Oversize is het sleutelwoord voor de winterjassen trends voor herfst winter 2020 2021. Met deze jassen kun je de hele wereld aan.

Oversize, schoudervullingen, powercoats. Met de allernieuwste jassen voor herfst winter 2020 2021 blijf je niet onopgemerkt. De jaren ’80 blijven de mode beïnvloeden maar voor dit seizoen doen de modeontwerpers er een flinke schep bovenop. De jassentrends voor het komende seizoen kenmerken zich door schouderpartijen met enorme afmetingen. Ze geven je een krachtige uitstraling en dwingen je als het ware om ruimte voor jezelf in te nemen. Kortom, we mogen er zijn!

Powercoats voor een positieve mood

Afgezien van het psychologisch effect dat de allernieuwste winterjassen sorteren, zijn er ook praktische voordelen aan verbonden. De jassen laten zich heel gemakkelijk dragen, ook over meer volumineuze outfits. Zelfs bloesjes en truien die volgens de allernieuwste modetrends pofmouwtjes hebben, kun je er gemakkelijk onder kwijt.

De nieuwste winterjassen zijn gemakkelijk in het dragen

Overigens laten de oversize winterjassen met jaren ’80 sausje zich, anders dan je misschien zou denken, niet gemakkelijk onder één kam scheren. De stijlen lopen enorm uiteen.

Winterjassen 2020. Ieder z’n stijl

Op de catwalk van Prada waren klassieke jassen en blazers uitvergroot en ‘opgeblazen‘ tot bijna futuristische creaties. Bij Max Mara hadden de blazers en wintermantels brede schouders zonder schoudervullingen met mouwen die aangerimpeld of met roesjes waren aangezet. Bij Ermanno Scervino zagen we klassieke ruitenjassen die echt klassiek zouden zijn geweest als ze niet waanzinnig grote schouderpartijen hadden gehad. En bij Fendi zagen we chique mantels met een retro feeling en laag aangezette pofmouwen.

Bekijk de foto’s maar eens en kijk niet verbaasd op als je bij de fast fashion ketens oog in oog komt te staan met dit soort (uitzonderlijke) winterjassen. Want let op deze woorden: deze modetrend gaat doorzetten.

