5x Winter must-haves voor 2022 volgens de fashion insiders. Photos courtesy of Isabel Marant, streetstyle Philosophy, Ermanno Scervino, Etro

Het is die tijd van het jaar dat je steeds vaker met een ‘Ik weet niet wat ik aan moet’-zucht voor je kledingkast staat. Quarantaine, lockdown of niet, op modegebied kunnen we op dit moment wel een boost, een creatieve injectie (om in thema te blijven), gebruiken.

We gingen op speurtocht naar bestsellers voor winter 2022. Winter must-haves waar de fashion insiders warm voor lopen. Tegelijkertijd zijn deze items ook ‘basic’ genoeg om niet alleen de komende wintermaanden maar zelfs de komende jaren veel plezier aan te beleven. Met een beetje geluk tref je ze nog in de uitverkoop aan.

#1 Geef je dagen licht met natuurlijke kleuren

5x Winter must-haves voor 2022 volgens de fashion insiders. Photo courtesy of Isabel Marant

Wit, crème, beige, vanille, camel, touw, tabak. Natuurlijke tinten geven je dagen licht en laten zich heel mooi met elkaar combineren. Kijk uit naar top items als witte spijkerbroeken, hoge taille broeken in lichtgekleurde wol, misschien zelfs een mooie lichte joggingbroek. Deze stijlvolle basics openen tal van mogelijkheden want je hebt vast nog lichtgekleurde truien, blouses en andere tops in je kast. Draag er een lichte winterjas bij en je dag kan niet meer stuk.

#2 Experimenteer met de preppy look

5x Winter must-haves voor 2022 volgens de fashion insiders. Photo ADVERSUS

Opeens is de preppy look weer helemaal in. Tennistruien en -spencers bijvoorbeeld kunnen je garderobe nieuw leven inblazen. Ga voor lichte truien met een donkerblauwe bies en een V-hals. Kijk ook eens bij de nieuwe gilets. Momenteel zien we in veel collecties (ook bij de grote modewarenhuizen) zelfs crop truitjes in tennisstijl voorbijkomen. Voor een speelse noot experimenteer je met een wijde ruitenbroek of een kort plooirokje (een panty en platte boots eronder en je hebt een compleet nieuwe look). Tijdloos zijn verder de varsity jackets, die jacks met emblemen.

#3 Tik die droom puffer op de kop

5x Winter must-haves voor 2022 volgens de fashion insiders. Photo courtesy of Ermanno Scervino

We zien ze al jaren maar ze blijven hot & happening: puffer coats. Je kunt er nooit genoeg van hebben. Heb je altijd nog een lange puffer verlangd, dan tik je die misschien nu voor een zacht prijsje op de kop. Vind je die korte gewatteerde jacks cool, sla dan nu je slag.

#4 Coole truien

5x Winter must-haves voor 2022 volgens de fashion insiders. Photo courtesy of Antonio Marras

Update je look met een warme wintertrui. De truien voor 2022 zijn enorm fantasierijk en kleurig. Megagroot of superklein. Met jaren ’70 fantasieën, met argyle ruiten (in preppy stijl), met grote kabels, gestreept of met pied-de-poule. Het zijn top-items die zich moeiteloos met al je broeken, rokken (of zelfs lange zomerjurken) laten combineren.

#5 Skiwear everywhere :-)

5x Winter must-haves voor 2022 volgens de fashion insiders. Photo courtesy of Miu Miu

Deze winter geen skivakantie in het vooruitzicht? Spijtig. Maar met al die skiwear in de winkels weten de fashion insiders wel raad. Skiwear is deze winter namelijk verheven tot urbanwear. Skibroeken draag je in deze 2022 wintermaanden met een geraffineerd truitje of zelfs met een glittertop (ja, ook in januari), moonboots draag je onder een verfijnd jurkje. Zet de knop op, think out of de box. Zie je ergens in de uitverkoop nog een supercool skiwear item hangen, denk dan niet dat het niet voor jou is, maar neem het als uitgangspunt voor een creatieve look. Als je volgend jaar winter de lange latten weer onderbindt, zou het nog wel eens heel goed van pas kunnen komen.

