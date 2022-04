Als je uitgroei en je wenkbrauwkleur maar matchen, dan komt alles goed!

Er zijn een paar opmerkelijke wenkbrauwtrends voor 2022. Eentje daarvan is dat we de kleur van onze wenkbrauwen gaan afstemmen op onze uitgroei.

Wenkbrauwtrends lente zomer 2022. Wenkbrauwkleur matchen met uitgroei. Photo courtesy of Baum und Pferdgarten

Op de catwalk van het Deense modehuis Baum und Pferdgarten voor lente zomer 2022 was er niet alleen veel aandacht aan de modecollectie maar ook aan de wenkbrauwen van de modellen besteed. De make-up van de modellen was natuurlijk maar op die brows hadden de visagisten zich uitgeleefd.

Wenkbrauwtrends lente zomer 2022. Wenkbrauwkleur matchen met uitgroei. Photo courtesy of Baum und Pferdgarten

De wenkbrauwen varieerden van jaren ’90 dun tot boyish breed, van gebleekt tot ongewoon donker. Verder zagen we op deze Deense catwalk een wenkbrauwtrend voorbijkomen die we deze zomer nog veel gaan zien: de match van donkere uitgroei met donkere wenkbrauwen.

Deze trend die we misschien al onbewust vaak in de praktijk brengen, is optimaal om een donkere uitgroei mee in balans te brengen. Door je wenkbrauwen qua kleur bij je uitgroei te laten aansluiten, krijgt die uitgroei iets natuurlijks.

Wenkbrauwtrends lente zomer 2022. Wenkbrauwkleur matchen met uitgroei. Photo courtesy of Baum und Pferdgarten

Dus heb je geen tijd of zin om je hoogblonde haarkleur te laten bijwerken, kijk dan eens of een wat donkerdere brauw iets voor jou kan doen. Het zou wel eens een doorbraak in je look kunnen zijn en je ertoe kunnen brengen om die uitgroei te omarmen.

Als je dan toch je wenkbrauwen onder de loep neemt, bekijk dan ook de vorm eens kritisch. Een natuurlijke vorm is nog steeds een trend, maar steeds vaker zien we ook weer hoekjes, opwaartse lijnen en zelfs boogjes terugkomen.

Wenkbrauwtrends lente zomer 2022. Wenkbrauwkleur matchen met uitgroei. Photo courtesy of Baum und Pferdgarten

Rechte boyish wenkbrauwen mogen nog steeds maar langzaam maar zeker gaat de trend toch richting een vrouwelijkere vorm. Denk daar maar eens over na.

TRENDYSTYLE