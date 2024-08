Als je niet goed weet welk metaal sieraden bij jou past, geen zorgen: in dit blog leggen we het voor je uit!

Zo ontdek je welk metaal het beste bij jou past

Het kiezen van de juiste sieraden kan een groot verschil maken in hoe je jezelf presenteert en hoe je je ook van binnen voelt. Elke metaal, van zilver, goud tot aan rosé goud, hebben hun eigen unieke charme. Maar hoe weet je welke de juiste metaal is voor jou? Uiteraard hangt dit af van je persoonlijke voorkeuren, maar er zijn ook factoren zoals je huidskleur en stijl die je kunnen helpen om dit te bepalen. Als je niet goed weet welke soort sieraden je moet dragen, geen zorgen: in dit blog leggen we het voor je uit! We zullen kijken naar kleurtypen, stijlvoorkeuren en hoe verschillende metalen elkaar kunnen aanvullen. Lees snel verder om te ontdekken hoe je de perfecte sieraden kiest die jouw schoonheid benadrukken.

Alle kleuren van je huid

Een paar gouden oorbellen of toch juist zilveren? Een van de belangrijkste factoren bij het kiezen van het juiste metaal is je huidskleur. Hierbij hebben we het niet om de daadwerkelijke kleur van je huid, maar voornamelijk over de ondertonen van je huid. Dit kun je het beste zien aan de aderen van je huid. Mensen met een koele ondertoon hebben vaak een roze, rode of blauwachtige tint in hun huid. Bij hen past zilver of witgoud het beste, aangezien deze metalen de koele ondertonen accentueren en een elegante uitstraling geven. Mensen met een warmere ondertoon hebben daarentegen meer een gele, perzik- of goudachtige tint in hun huid. Bij hen past geel goud of rosé goud juist veel beter en geven zulke mensen een warme, luxe uitstraling.

De glans van je persoonlijke stijl

Naast de ondertonen in je huidskleur helpt het ook om te kijken naar je dagelijkse, persoonlijke stijl. Dit kan namelijk ook helpen bij het overwegen van de juiste metaal voor je accessoires. Ben je iemand die houdt van klassieke items en een tijdloze look? Dan is geel goud wellicht misschien de perfecte match voor jou. Geel goud wordt namelijk vaak geassocieerd met traditionele, luxere sieraden. Aan de andere kant wordt zilver weer gezien als een metaal die meer past bij een moderne, strakke uitstraling. Perfect voor mensen die houden van minimalistische en hedendaagse stijlen! Rose goud combineert dan weer het beste van beide werelden: het heeft een zachte, romantische tint die zowel modern als klassiek kan zijn.

Mix en match: combineer het allemaal

Vind je het toch moeilijk om te kiezen of heb je juist een minimalistische stijl? Het mooie van sieraden is dat je uiteraard niet beperkt bent tot een soort metaal. Het combineren van verschillende metalen kan een unieke, speelse touch aan je look geven. Wat dacht je bijvoorbeeld van een zilveren armband, gepaard met rosé gouden ringen? Dit geeft een interessant contrast aan je uiterlijk. Probeer zelf verschillende combinaties om te zien wat het beste bij je past en waar je ook het beste in voelt. Vaak gaat het ook om naar je intuïtie te luisteren, want die weet vaak ook altijd het beste.