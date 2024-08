Waarom zilvershampoo een musthave is & hoe gebruik je deze shampoo (het best)?

Elke blondine kent vast en zeker het probleem van een doffe coupe of een oranje/gelige gloed. Dit kan gebeuren na het bleken, maar ook na een lange vakantie in de zon of te veel duiken in het zoute zeewater. In de zojuist genoemde gevallen hoef je niet altijd langs de kapper te gaan, maar kan een zilvershampoo je blonde lokken weer opfrissen. Wij vertellen je in dit artikel alles wat je moet weten van dit product!

De paarse kleur

Voordat we het hebben over de kleur van zilvershampoo, gaan we het eerst hebben over de kleur van je haar. Blondines zijn bekend met de struggle dat blonde lokken een gele of oranje kleur kunnen krijgen (tussen de kappersafspraken door). Deze zogenaamde verkleuring kan worden veroorzaakt door blootstelling aan (chloor)water, luchtvervuiling en UV-straling. Om deze verkleuring(en) tegen te gaan, is de zilvershampoo ontstaan. Deze shampoo is gemaakt voor iedereen met licht haar – of het nou geverfd is of niet. En het geheim van het product zit ‘m in het paarse pigment, want zilvershampoo is paars! Dit idee is gebaseerd op de kleurentheorie. En die ken je vast nog wel van de kunstlessen op jouw middelbare school. In de kleurencirkel die bij deze theorie hoort, staat paars tegenover geel. Het paarse pigment in de zilvershampoo zorgt ervoor dat de gele/kopertint wordt opgeheven. Dus bij het aanbrengen van de zilvershampoo, wordt de blonde kleur verhelderd.

Hoe (vaak)?

Het is afhankelijk van de conditie van je haar, je haartype en de intensiteit van ongewenste tinten hoe vaak je zilvershampoo kan gebruiken. We zouden het je af willen raden om de shampoo dagelijks te gebruiken, want het kan je haar flink uitdrogen door de pigmenten die erin zitten. Daarom is het aan te raden om één tot twee keer gebruik te maken van de zilvershampoo. Het hangt er een beetje vanaf hoe ongewenst de tinten in je haar zijn die je wil corrigeren en hoe vaak je je haar normaliter wast. In tegenstelling tot andere shampoos, raden we je aan om zilvershampoo een paar minuten in te trekken. De instructies op de verpakking geven meestal de goede tijd aan, maar ook dit kan je af laten hangen van de intensiteit van het resultaat dat je wil bereiken. Heb je na de eerste keer niet het gewenste effect? Dan weet je dat je de zilvershampoo bij een volgende wasbeurt langer kan laten intrekken. Pas echter op dat je niet overdrijft, want anders kan het paarse pigment de overhand nemen en heb je straks wel een paarse gloed in je haar!

Alleen voor blondines?

Alhoewel we hierboven spreken voor het gebruik van zilvershampoo bij blondines, kunnen ook brunettes met highlights gebaat zijn bij het gebruik van deze shampoo. Maar ook andere haarkleuren kunnen deze ‘magische’ shampoo gebruiken als zij ervoor willen kiezen om gele/kopertinten te elimineren uit hun coupe.