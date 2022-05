Spijkerjacks lente zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Vintage, versleten en vervaagd, donkerblauw en superchic, in het wit, neon of tie-dye. Het spijkerjack is terug, en hoe!

De modehuizen gingen maar al te graag weer met deze klassieker aan de haal. Dsquared2, een merk dat bekend staan om zijn denim wear, ging voor een ultra vintage look en showde zowel voor de dames als heren jaren ’80 spijkerjacks in een versleten blauwe variant. Sommige hingen zelfs zo ongeveer van draden aan elkaar.

Spijkerjacks lente zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Het modehuis Dior dat de afgelopen jaren geen genoeg kon krijgen van oversized spijkergoed in tie-dye versie, kwam daarentegen met een chique donkerblauw ietwat oversized spijkerjack dat met een idem dito spijkerbroek was gecombineerd.

Spijkerjacks lente zomer 2022. Photos courtesy of Dior, Max Mara, Maison Margiela

Double denim is ook voor lente zomer 2022 een trend. Triple denim mag trouwens ook. Zo showde Max Mara een mantelpakje – spijkerjack plus spijkerrokje – in donkerblauwe denim met daarover een overjas in dezelfde stijl.

Spijkerjacks lente zomer 2022

Opvallend zijn ook de spijkerjacks in neonkleuren die aanhaken bij het bonte kleurenpalet voor dit seizoen. Wie van meer gedekte tinten houdt, kan zijn of haar hart ophalen aan de tie-dye denim in sorbetkleurtjes.

Maar het coolste item voor lente zomer 2022 is toch wel – we noemden het al – het vintage jaren ’80/’90 spijkerjack in over-oversized versie dat zich op ongelooflijk veel manieren laat dragen. We hebben een paar ideeën voor je:

Spijkerjacks lente zomer 2022

over een zwierige, romantische jurk , misschien wel met bloemenprint;

, misschien wel met bloemenprint; over een paillettenjurk voor als je gaat stappen;

voor als je gaat stappen; op een witte hoge-taille-broek met eronder een crop top of witte blouse;

met eronder een crop top of witte blouse; dichtgeknoopt als mini-jurk met daaronder stoere (hoge) boots;

met daaronder stoere (hoge) boots; op een minirokje (mag ook in denim zijn);

(mag ook in denim zijn); over een mini-jurkje (we gaan ze van de zomer volop dragen);

(we gaan ze van de zomer volop dragen); op een kokerrok of longuette, dichtgeknoopt met een ceintuur in je taille;

op een jaren ’80 spijkerbroek in ongeveer dezelfde denim kleur.

Inspiratie opgedaan? Ga dan nu op zoek naar dat spijkerjack van toen of neem een duik in manliefs kast want wie weet heeft hij nog een stoer exemplaar hangen.

