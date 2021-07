Valentino Des Ateliers. Spectaculaire Haute Couture Collectie Valentino in Venetië

Valentino Des Ateliers herfst winter 2021 2022. Spectaculaire Haute Couture Collectie Valentino in Venetië. Photo: courtesy of Valentino

Pierpaolo Piccioli, creatief directeur van Valentino, koos de Gaggiandre – twee suggestieve botenhuizen uit halverwege de 15de eeuw – in Venetië als decor voor zijn haute couture Valentino Des Ateliers modeshow voor herfst winter 2021 2022. De Gaggiandre maken deel uit van het zogenaamde Arsenaal, een antiek Venetiaans bolwerk waar ook de Biënnale, toonaangevende internationale kunstmanifestatie, wordt gehouden.

Venetië is zo mooi, meent Piccioli (en geef hem eens ongelijk), dat je er niets aan hoeft te voegen of te verwijderen. Entourage, licht. Het is een natuurlijke, perfecte omlijsting voor de haute couture collectie van Valentino.

De Valentino Des Ateliers collectie voor herfst winter 2021 2022 is in samenwerking met meerdere kunstenaars tot stand gekomen. Het is een hele rits namen maar voor de kunstkenners zijn ze hier: Joel S. Allen, Anastasia Bay, Benni Bosetto, Katrin Bremermann, Guglielmo Castelli, Maurizio Cilli, Danilo Correale, Luca Coser, Jamie Nares, Francis Offman, Andrea Respino, Wu Rui, Sofia Silva, Alessandro Teoldi, Patricia Treib, Malte Zenses. Het is een project dat Piccioli al langere tijd wilde.

Fashion is geen kunst, meent Piccioli, want kunst heeft geen doel op zich, terwijl mode altijd een praktische functie heeft. Deze verschillen erkennen is de eerste stap in een leerproces waarin we naar elkaar leren te luisteren, met nieuwsgierigheid, enthousiasme en respect. Dat luisteren heeft tijd nodig, net zoals Haute Couture en uiteindelijk ook kunst. Dat is waarom de voortgang van dit project zo langzaam is geweest, een ongewoon ritme voor onze actuele wereld maar wel een goed en intiem ritme voor een wereld waarin ik zou willen leven.

En zo komt het dat de modellen, gekleed de meeste majestueuze baljurken, voor een intiem (geheel in het wit gekleed) publiek tijdens het gouden avonduur van 15 juli over de op het water gebouwde catwalk zweven. De jurken hebben felle kleuren en exuberante, kunstzinnige vormen en fantasieën. De materialen zijn gedrapeerd, vloeiend en rijkelijk volumineus. Het geheel wordt luister bijgezet door grootse, zwierige hoofddeksels.

De modellen worden begeleid door de noten van het live concert van Cosima die het publiek trakteert op liederen als ‘Calling You’ van Hank Williams Sr en ‘What the World Needs Now Is Love’ van Burt F. Bacharach en Hal David. Bekijk de beelden van de Valentino Des Ateliers collectie voor herfst winter 2021 2022 maar eens en droom erbij weg!

