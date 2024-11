Op zoek naar een tv-meubel? Dit zijn de trends

Tv-meubels zijn uitgegroeid tot volwaardige designitems die je interieur naar een hoger niveau kunnen tillen. Dit is niet verwonderlijk. In veel huishoudens is de tv het middelpunt van de woonkamer en dan kun je er maar beter iets moois van maken. De meest populaire ontwerpen zijn momenteel langwerpige lage kasten op poten – ook wel tv-dressoirs genoemd – met een uitgesproken design. Het is de bedoeling dat je je tv op het meubelstuk plaatst of erboven hangt en de tv-accessoires in de kastjes opbergt. Dit soort meubelstukken zijn niet alleen functioneel, maar ook decoratief. Daarnaast is ook de klassieke tv-kast, waarbij de tv achter gesloten deuren verdwijnt, nog steeds in zwang. We vertellen je meer over de actuele trends in de tv meubels.

1. Minimalistische ontwerpen

Eenvoudige looks: strakke lijnen en rustige kleuren zijn de trend. Deze minimalistische trend benadrukt eenvoud en functionaliteit en verzwaart je leefomgeving niet. Denk qua stijlen niet alleen aan moderne designs, maar ook aan tv-meubels met een rustieke of vintage uitstraling.

2. Verschillende materialen

Als het op de materialen aankomt, zien we een paar hoofdtrends. Houten tv-meubels zijn geliefd vanwege hun warme uitstraling; metalen tv-meubels doen het goed in een strak en modern interieur. Ook zien we combinaties van robuust hout en metaal, een stijl die heel geschikt is voor in een industrieel interieur.

3. Zwevende meubels

Behalve tv-meubels op pootjes zijn zwevende tv-dressoirs op dit moment ook erg in trek. Deze exemplaren zonder pootjes worden aan de muur bevestigd en hebben een strakke moderne uitstraling. Een ander voordeel is dat de vloer eronder gemakkelijker schoon te houden is.

4. Tv-kasten met gesloten deuren

In een wereld waarin we steeds meer aan ons hoofd hebben, snakken we vaak naar orde en rust. Geen wonder dat ook de tv-kast weer zijn opmars maakt. Niet alleen zorgt dit meubel voor een opgeruimd gevoel; met een tv achter gesloten deuren heb je het idee dat je je ook even van de buitenwereld afsluit om tot rust te komen.

5. Op maat gemaakt tv-meubel

Het is een trend om je huis in te richten met unieke meubelstukken. Dat geldt ook voor tv-meubels. Op maat gemaakte meubels die zijn aangepast aan de ruimte, maar ook aan de stijl van je interieur, winnen tegenwoordig aan populariteit. Veel merken bieden dan ook aanpasbare opties wat betreft grootte, kleur en afwerking aan.

6. Statement meubels

Naast minimalistische ontwerpen maken hier en daar tv-dressoirs met felle kleuren en texturen een comeback. Maak van dit soort items het middelpunt van je kamer.

7. Ruimtebesparende oplossingen

Voor wie maar weinig ruimte heeft, zijn er tegenwoordig ook compacte ontwerpen: aan de muur gemonteerde kasten of kasten met verborgen compartimenten.

8. Hoogwaardige accenten

Luxe afwerkingen zoals marmeren bladen of metalen accenten worden steeds populairder.