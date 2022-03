Influencers in de ban van de half moon bag

In de mode voor lente zomer 2022 wemelt het van de comeback trends. Een oude bekende die we weer gaan verwelkomen, is de half moon bag. Het is dé it-bag van nu.

Tassentrends lente zomer 2022. De half moon bag. Influencers bij Fendi

De comeback van klassiekers in de tassentrends zat er al een tijdje aan te komen. Na creatieve en vernieuwende excursies als de Le Petit Chiquito van Jacquemus en de pillow bags van Maison Margiela keren we terug naar de roots. Het ziet ernaar uit de half moon bag, geïnspireerd door de legendarische Hobo van Gucci in 1961, de it-bag van 2022 gaat worden.

Streetstyle mode bij Gucci in Milaan. Op deze foto een – wat lijkt – originele moon bag

De hobo tas die inmiddels vanwege zijn vorm in de loop van de tijd omgedoopt is in half moon bag bereikte in de jaren ’70 zijn top dankzij Jackie Kennedy die er letterlijk mee wegliep. Maar Gucci was zeker niet de enige die voor de wassende-maanvorm koos. De hobo, geïnspireerd door de aan de bovenkant ingezakte tassen van Amerikaanse zwevers van weleer (‘hobo’ betekent ‘zwerver’), is door de jaren heen deel gaan uitmaken van de collecties van zo ongeveer elk zichzelf respecterend modehuis.

Via Y2K (de jaren rond de eeuwwisseling drukken een bepalende stempel op de actuele mode), toen de half moon tassentrend weer helemaal oplaaide, komt de boho opnieuw in het modebeeld terecht. Voor lente zomer 2022 zien we deze vorm in alle mogelijke uitvoeringen voorbijkomen.

Modeaccessoires en tassentrends 2022. Cilindertas (half moon) van Fendi. Photo courtesy of Fendi

Vooral het modehuis Fendi is er enorm mee aan de slag gegaan en heeft de boho een nieuwe, verfrissende en minimalistische look meegegeven. De tas nestelt zich dankzij de halfronde vorm harmonieus tegen je schouder. De miniformaten laten zich ook om de pols dragen.

Andere maisons die met de hobo aan de slag gingen, zijn (onder meer) Bottega Veneta, Loewe, Balenciaga en Gucci, of course. De moderne herinterpretaties zijn een beetje jaren ’90 en een beetje 2.0.

Behalve de gemoderniseerde varianten maakt de half moon bag ook een vintage revival door. Modellen van weleer die op dit moment heel geliefd zijn, zijn de Gucci Hobo, de Louis Vuitton Loop, de Prada Re-Edition en de Saint Laurent LE 5 à 7 hobo. Zou het niet fantastisch zijn als oma er nog eentje heeft liggen?

