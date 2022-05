Als we op de streetstyle afgaan, maken we ons deze zomer kleurrijk op

Update je make-up look voor zomer 2022 met een vrolijk kleurtje. Je kunt het zo gemakkelijk of moeilijk maken als je wilt. Dit zijn de streetstyle trends.

Oogmake-up in kleur voor lente zomer 2022

Wil je meer weten over de trends, dan zijn de streetstyle looks bij de Fashion Weeks een goede graadmeter. Wat je daar ziet rondlopen, gaan we hoogstwaarschijnlijk ook op grote schaal in de mode, make-up of haartrends terugzien.

We gaven onze ogen tijdens de Fashion Weeks de kost en verzamelden de hotste trends voor je. Als het op de make-up aankomt, dan is dat vooral: kleur.

De fashionista’s en influencers gaan voor lente zomer 2022 ontzettend creatief met kleur te werk. Felle kleuren zoals turkoois en oranje – kleuren die we ook in de mode tegenkomen – kwamen vaak op de oogleden terug.

Oogmake-up in kleur voor lente zomer 2022

De meest eenvoudige manier om je oogmake-up een kleurrijke update mee tegen, is om langs je bovenste wimpers met een crèmeachtige oogschaduw een dikke lijn te trekken. Dit kan gewoon niet misgaan. Je kunt de lijn afstemmen op de kleur van je outfit maar de kleur mag er ook mee contrasteren.

Voor een verfijnde look in kleur kun je je ooghoeken met een penseeltje en een felle oogschaduw in poederkleur (of met een gekleurd oogpotlood) intekenen en de binnenste en buitenste hoek met een wit lijntje over het midden van je oogleden verbinden en laten versmelten (zie de coverfoto).

Hiermee krijg je een combinatie van kleur en wit, een soort frosted effect, dat aan de vroege jaren ’70 doet denken.

Oogmake-up in kleur voor lente zomer 2022

Typisch eind jaren ’60, begin jaren ’70 is ook de oranje oogmake-up met zwarte eyeliner langs de bovenste wimpers en een witte eyeliner in de vouw onder het wenkbrauwbot. Dit is een gewaagde look die om een precieze hand vraagt.

Oogmake-up in kleur voor lente zomer 2022

Wil je het gemakkelijk houden, maak dan je oogleden op met een oranjegouden oogschaduw en trek dan een dikke oranje streep van je binnenste ooghoek richting je wenkbrauwen. Bonus hiervan is een liftend effect dankzij de opwaartse richting van de lijn. Vergeet niet om je wimpers met mascara op te maken.

Check ook even de wenkbrauwen van onze it-girls. Over het algemeen zijn ze nog vol en breed en mooi gegroomd. Van die dunne wenkbrauwen in jaren ’90 stijl die in 2022 zouden terugkomen, is in de praktijk nog niet veel te zien.

