Streetstyle. Deze allernieuwste modetrends voor winter 2019 2020 moet je kennen!

Als Max Mara showt, probeer ik altijd ruimschoots op tijd op de showlocatie te zijn. De outfits van de genodigden getuigen van de allernieuwste modetrends. Het is één van de belangrijkste streetstyle momenten van de Milan Fashion Week.

Op de bewuste (grauwe) septembermorgen wemelde het voor de showlocatie van de felgekleurde winterjassen: zeeblauw, geel, rood. Ook kaneelbruine tinten waren goed vertegenwoordigd. De winterjassen zelf hebben stoere schouders met schoudervulling. Ze worden zowel kort als lang gedragen.

Monochrome outfits hebben duidelijk de voorkeur. En overknee laarzen zijn een must-have voor herfst winter 2019 2020, dat zie je in één oogopslag. De fashionista’s combineren ze met panty’s in de kleur van hun jas. Hiermee is de gekleurde panty dus weer terug, en wanen wij ons weer in de jaren ’80.

We zetten de modetrends voor herfst winter 2019 2020 die wij bij Max Mara spotten voor je op een rijtje. Kijk maar wat je ermee doet!

Oversize: oversized broeken, blazers en mantels zijn dé trend. Oversize is het sleutelwoord voor een up-to-date mode look.

Monochrome outfits: combineer dezelfde kleurnuances met elkaar.

Overknee laarzen: een must-have voor dit winterseizoen.

Trui-jurken: ze zijn weer terug! (en natuurlijk draag je ze met overknee laarzen)

Heuptassen: nog steeds hot, twee is beter dan één (de double bag trend, weet je nog?).

Broekrokken: tuttig, ja zeker, maar dat is nu juist de bedoeling (binnenkort meer over de bourgeois modetrend die de fashionista’s in zijn ban heeft).

Glad leer: een toptrend voor de winter. Een zwart leren jack is (leef)tijdloos!

Doorgestikte schoenen: deze trend komt niet uit de koker van Max Mara maar we zagen ‘m bij deze show wel dragen.

Krokoprints: krokoprints zijn de nieuwe slangenprints (slangenprints worden nog steeds gedragen maar zijn volgens ons op z’n retour).

Total black is back!

Coltruitjes: superhandig en stijlvol.

Broekpakken in jaren ’80 stijl: jasjes met brede schouders en broeken met bandplooi.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en je zult direct begrijpen wat we bedoelen :-)

