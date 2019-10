Eerste beelden Chanel zomer 2020. Catwalk crasher Marie zorgt voor ‘beste finale ever’

De eerste beelden van de allernieuwste Chanel show zijn net binnen en wij delen ze graag met je! Bekijk de nieuwste creaties van het Parijse modehuis voor lente zomer 2020.

Meer nog dan de eerste beelden van de modecollectie voor zomer 2020 (het decor was ditmaal een Parijs dak) doen de foto’s van Gigi Hadid de ronde. Toen tijdens de finale van de Chanel show de blogger Marie Benoliel, beter bekend als Marie S’Infiltre, onverwacht de catwalk opsprong, was het Gigi die het initiatief nam om de geïnfiltreerde dame weg te sturen. Het publiek reageerde verbouwereerd en enigszins vermaakt. Opmerkelijk was dat de brutale blogger samen met de modellen backstage ging.

Vraag is natuurlijk of Maries actie echt spontaan was of dat het geheel in scène gezet was. In ieder geval trok de Chanel show, dankzij catwalk crasher Marie, (nog) meer aandacht dan gewoonlijk. Op internet wordt wel gesproken over de beste Chanel finale ever.

