Een gilet geeft je outfit voor zomer 2022 direct een up-to-date stylish twist

Streetstyle mode zomer 2022. Het gilet. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de afgelopen Fashion Week in Milaan keken we onze ogen uit, niet alleen naar al het mannelijk schoon dat op de catwalks voor lente zomer 2023 voorbijkwam maar ook naar het modepubliek dat zich natuurlijk enorm voor de gelegenheid had uitgedost.

Hoewel de vrouwen tijdens de Men’s Fashion Week steevast in de minderheid zijn – zowel op de catwalks als daarbuiten – was er toch nog genoeg te zien om een idee te krijgen van de streetstyle trends voor zomer 2022.

Zo kunnen we je bevestigen dat de witte tanktop uit de jaren ’70 aan een enorme comeback bezig is. Crop tops zijn ook nog steeds cool, maar wil je een iets gekledere look, dan is daar het gilet.

Lang of kort, in het wit of misschien snoeproze. Het gilet op de blote huid (met op z’n hoogst een beha eronder) is een trend waar iedereen wel iets mee kan. Je draagt dit mouwloze jasje dichtgeknoopt of zelfs open, als je durft.

De meest voorkomende combinatie is het gilet op een witte broek voor een ultiem zomerse look. Opvallend waren de materialen waaronder leer en satijnachtige glansstofjes.

De look maak je verder af met coole mode accessoires: sandalen aan je voeten, een up-to-date zonnebril, een mooie tas. Veel meer heb je niet nodig.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.