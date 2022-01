De spijkerbroeken trends voor 2022 zullen je aangenaam verrassen

Spijkerbroeken trends voor 2022. Photo courtesy of Blumarine, Dsquared2, Etro

Als er één mode-item voor het nieuwe jaar is dat ons voor aangename verrassingen stelt, dan is het de spijkerbroek. De spijkerbroektrends voor 2022 laten een heel gevarieerd beeld zien dat in geen enkel opzicht lijkt op wat we de afgelopen jaren gedragen hebben. Als je er een criterium op wilt loslaten, dan is dat zoiets als ‘alle gekheid op een stokje’.

Spijkerbroeken trends voor 2022. Photo courtesy of Dsquared2

De rechte jaren ’80 spijkerbroeken met hoge taille die het actuele modebeeld beheersen en die je vast zelf ook draagt (misschien wel met een crop top) gaan de komende maanden plaats maken voor heel wat creatievere en fantasierijke jeans met (wederom) een vette knipoog naar het verleden.

Spijkerbroeken trends voor 2022. Photo courtesy of Blumarine

De jaren ’70, ’80, de late jaren ’90 en de jaren rond de eeuwwisseling. Allemaal drukken ze hun stempel op de mode voor 2022, en ook op het spijkergoed.

Terug zijn de spijkerbroeken met uitlopende pijpen maar ook spijkerbroeken met bandplooi. Opnieuw gaan we spijkerbroeken met onafgewerkte pijpen dragen, maar ook jeans met hoge omslag. En spijkerbroeken met patchwork. De volumes blijven overwegend groot, de skinny is nog steeds een uitzondering.

Spijkergoed trends 2022. Photo courtesy of Philosophy

Opvallend is dat de tailles gaan zakken (en niet alleen voor de spijkerbroeken). Lage taille komen dit jaar weer helemaal terug. Bereid je maar alvast voor.

Spijkershorts gaan we de komende zomer nog steeds volop dragen en ze zijn korter dan ooit (en vaak ook opgesneden). Een andere trend is spijkerbroeken in kleur.

Spijkergoed trends 2022. Photo courtesy of Max Mara

Voor een klassiekere look hullen we ons, zoals we dat bij Max Mara zagen, in donkerblauw denim. Op de catwalk van dit Italiaanse modehuis zagen we ook total denim looks voorbijkomen.

Een laatste trend die we je signaleren, is de terugkeer van de spijkerrok, en wel van maxi tot mini.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en vorm je een eerste beeld van de spijkergoedtrends voor 2022. Er zit voor iedereen wat bij!

