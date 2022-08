De pony blijft een haartrend voor winter 2022. Nu voor gaan!

De pony is en blijft een haartrend voor winter 2022. Voel je er wel iets voor, dan is het nu het ideale moment om er eentje te laten knippen.

Lange, volle pony bij Lovechild 1979. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

De pony blijft een haartrend voor winter 2022. We zijn benieuwd wie zich eraan gaat wagen. Want eerlijk gezegd, blijft de pony ons verbazen. Niet de pony op zich, maar wel hoe we met z’n allen tegenover deze haardracht staan. Want elk seizoen opnieuw is-ie van de partij, en toch zie je hem maar weinig langskomen.

Lange, volle pony bij Gestuz. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Haat-liefde is het, zei een kapper eens tegen mij, en daar kan ik helemaal inkomen. Zodra ik een pony laat knippen (en ik heb dat meer dan eens gedaan), wil ik er weer vanaf. Dat heeft niets te maken met die kriebelige haartjes op mijn voorhoofd of met het extra stylen, vooral in de eerste dagen.

Zijwaartse pony bij Stine Goya. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Op één of andere manier verlang ik altijd, zodra ik een pony heb, weer naar haar op één lengte. Misschien vind ik dat uiteindelijk toch het mooist. Of misschien gaat het om het gevoel dat we toch zoveel mogelijk haar op ons hoofd willen hebben. Met een pony gaat er tenslotte aan de voorkant een flinke hap uit. Of is het omdat we misschien toch met open vizier het leven tegemoet willen treden en dus graag het haar uit ons gezicht dragen?

Volle pony bij Stine Goya. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Ik weet het niet maar het blijft ‘gemengde gevoelens’ met die pony. Heb je er geen, dan wil je er een. Heb je er een, dan wil je er geen.

Volgens mij is dat met iedere vrouw wel een beetje zo. Dat leid ik tenminste af van wat ik om me heen zie. Op de catwalks, tijdens de modeweken, onder het modepubliek, op straat en zelfs in mijn vriendenkring zie ik maar bar weinig pony’s. De meeste dames, of het nu modellen, influencers of ‘gewone’ peopletjes zijn, dragen hun haar toch het liefst op één lengte.

Cool ponykapsel bij The Garment. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Ik heb de streetstyle foto’s van de allerlaatste Fashion Week, de Copenhagen Fashion Week van juli 2022, er nog eens op nagekeken, en ook daar waren ponykapsels op één hand te tellen. Maar ze waren er wél! En supercool ook.

En dan sla je toch weer aan het twijfelen. Misschien de volgende keer dat ik naar de kapper toch maar weer om zo’n ding vragen. Juist nu, want het begin van een nieuw seizoen is perfect voor een nieuw kapsel. Het frist je haarcoupe na zon en zee op, maar het geeft ook nieuwe energie om weer eens een ander hoofd in de spiegel te zien.

Met een nieuw kapsel voel je je als herboren. En dat hebben we nodig om ook het laatste kwartaal van het jaar met enthousiasme en spirit tegemoet te gaan. Wat jij? Misschien trekken de streetstyle foto’s van de Copenhagen Fashion Week je over de streep!

