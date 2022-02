Is zo’n pixie kapsel à la Valentino iets voor jou? Model Fran Summers. Photo courtesy of Valentino

Met de haute couture show van Valentino voor 2022 brak Pierpaolo Piccioli zo ongeveer met alle regels. Allereerst stuurde de designer fashion modellen met uiteenlopende maten (van slim fit tot curvy) de catwalk op. Ook verschilden de modellen opvallend in lichaamsbouw; het klassieke schoonheidsideaal werd hiermee losgelaten. Verder werden de haute couture creaties geshowd door modellen van allerlei leeftijden.

Photo courtesy of Valentino

Maar er was nog iets opvallends: voor een haute couture show kwamen er opvallend veel korte kapsels op de runway voorbij. Beeldige japonnen waarop met de hand kralen in Venetiaans glas en zilveren pailletten waren geborduurd werden geshowd door modellen met chique pixie cuts met als grote verrassing het gitzwarte pixie kapsel van Fran Summers.

Model Fran Summers. Photo courtesy of Valentino

De hoogblonde, halflange lokken van het Britse topmodel hadden plaatsgemaakt voor een elegant kort kapsel met een korte rafelige pony en wat langere bakkenbaarden (als je dat in een dameskapsel zo mag noemen). Het korte haar was glad geföhnd en de rafelige pony was lichtjes opzij gestyled.

Model London Scully. Photo courtesy of Valentino

Dit ietwat jongensachtige maar stijlvolle kapsel vormde een intrigerend contrast met de goudkleurige avondjapon. Voordeel van een pixie cut is bovendien dat het de neklijn van de creaties mooi doet uitkomen (een effect dat bij de modellen met lang haar werd verkregen door het haar met een middenscheiding strak naar achteren te trekken).

Model Maike Inga. Photo courtesy of Valentino

Ook de andere pixie cuts bij Valentino hadden dezelfde mood: glad met een korte pony die als een zijdelings lokje wordt gedragen. Interessante varianten op het thema waren de pixie cuts van de modellen Maike Inga en Kristy Ponomar. De pony van Maike is zo kort dat het haar zich met geen mogelijkheid opzij laat stylen. Kristy daarentegen draagt haar haar in de nek wat langer wat ook erg leuk staat omdat het dan van achter je hoofd vandaan piept en je kapsel net iets vrouwelijker maakt.

Model Kristy Ponomar. Photo courtesy of Valentino

Hoe kort deze kapsels ook zijn, er valt dus altijd nog wel – al naar gelang je gezichtsvorm en je smaak – variatie in aan te brengen. Zo kun je voor meer volume bovenop je hoofd kiezen, of voor een langere pony, of langer haar in je nek, zoals Kristy. Je kunt er zelfs een bescheiden matje aan plakken zodat je een mixie cut (pixie met mullet) volgens de allernieuwste haartrends voor 2022 krijgt.

Model Loane Normand. Photo courtesy of Valentino

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en laat je inspireren.

