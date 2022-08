3x Redenen om voor een pastelroze haarkleur te kiezen

De pastel haarkleurtrends zijn even snel verdwenen als ze zijn opgedoken. Alleen roze haarkleuren blijven we in het straatbeeld zien. En daar is alle reden voor!

Roze haarkleuren voor 2022. Foto ADVERSUS

De haarkleurtrends zijn – net zoals de modetrends – snel vluchtiger. Het ene moment is iedereen geobsedeerd door pastel haarkleuren, het andere moment zijn ze weer vergeten. Behalve roze haarkleuren. Die blijven we in zomer 2022, maar ook komende seizoen, zien.

Maar eerst even iets over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd in de haarkleurtrends. Herinner je je al die (parel)grijze hoofden? En groen haar, babyblauw, lila? We hebben zelfs kanariegeel en electric blue voorbijzien komen.

Roze haarkleuren voor 2022. Pitti Uomo zomer 2023. Foto ADVERSUS

In sommige kringen worden extreme haarkleuren nog wel gedragen, en dat zal altijd zo blijven, omdat ze daar ze deel uitmaken van een levensstijl maar als we over het grote publiek, inclusief het modepubliek, hebben dan hebben we deze haarkleuren alweer achter ons gelaten.

Roze haarkleuren voor 2022. Foto Charlotte Mesman

Behalve roze. Die haarkleur zagen we tijdens de Fashion Week in Milaan en de Pitti Uomo modevakbeurs in Florence, nog steeds voorbijkomen. Maar dat niet alleen, ook op de catwalks voor winter 2022 2023 was roze nog steeds aanwezig.

Waarom redt de ene haarkleur het wel en de andere niet, is dan iets wat je je afvraagt. Wij hebben daar wel onze ideeën over:

1. Omdat roze warm in het gezicht staat en de gelaatstrekken verzacht.

2. Omdat roze bij uitstek een meisjesachtige kleur is en we roze daarom met jong associëren (dat neemt niet weg dat je roze op alle leeftijden kunt dragen, sterker nog: roze is anti-aging).

3. Omdat roze dé topkleur van 2022 is, niet alleen voor de zomer maar ook voor winter 2022 2023.