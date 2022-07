Ontharen is zo makkelijk nog niet. Welke methode kies je en tegen welke problemen kun je aanlopen? We hebben een aantal tips en tricks voor je.

Ontharen: voorzichtigheid geboden! Beauty tips voor veilig ontharen. Foto ADVERSUS

In het zomerseizoen hanteren we met grote regelmaat het scheermesje, scheerapparaatje, ontharingsstrips of misschien wel hars. Maar voorzichtigheid is geboden. Te agressieve ontharingsmethodes kunnen, vooral bij zonnig weer, je huid schaden.

Pas op voor pigmentatie

Laten we vooropstellen dat je tijdens het ontharen altijd voorzichtig te werk moet gaan. Welke methode je ook kiest, ontharen blijft een stress voor je huid. Vooral ontharingsmethodes als harsen (waxen) of het scheerapparaat kunnen de huid danig irriteren (voordeel is wel dat je ze minder vaak hoeft toe te passen – je huid heeft dus meer tijd om te herstellen).

Als de huid kort na het ontharen wordt blootgesteld aan de zon, kan dat zelfs leiden tot pigmentvlekken die maar moeilijk te verwijderen zijn. Een zone die dan wel weinig aan zonlicht wordt blootgesteld, maar toch erg gevoelig is voor pigmentatie, is de huid onder de oksels. Heeft je huid de neiging te verkleuren, kies dan voor een zo mild mogelijke ontharingsmethode (beter niet harsen) om de aanmaak van pigment zo min mogelijk te stimuleren.

Kies de juiste ontharingsmethode

Het zal duidelijk zijn dat het belangrijk is de ontharingsmethode te kiezen die het beste bij jouw huid past. Vaak blijkt dat pijnlijk genoeg pas in de praktijk. Veranderingen in je huid en lichamelijke gesteldheid kunnen er bovendien toe leiden dat je een ontharingsmethode waar je voorheen goede resultaten mee bereikte, opeens niet meer kunt hebben.

Probeer je een nieuwe methode, lees dan nauwkeurig de instructies en geef je huid de nodige tijd om te herstellen. Zorg er verder altijd voor dat de instrumenten die je gebruikt, goed schoon zijn. Kies je voor het scheermesje, dan is het verder van belang dat het mesje scherp is. Een bot mesje zelfs voor blijvende littekens zorgen. Gebruik je een ontharingscrème, gebruik dan vooral veel lauw water om je huid niet alleen de losse haartjes maar ook van de crème zelf (met de nodige chemicaliën) te ontdoen.

Nog een tip: probeer een nieuwe ontharingsmethode niet vlak voor een feestje of een belangrijke gelegenheid. Daar zou je wel eens véél en pijnlijk leergeld voor moeten betalen.

Gesprongen haarvaatjes & ingegroeide haartjes

Heb je last van gesprongen haarvaatjes, dan is het vooral oppassen met ontharingsstrips en warme hars. Wil je deze methodes toch gebruiken (raadpleeg zo nodig je arts), probeer dan zoveel mogelijk haartjes in één keer te verwijderen, zodat je zo min mogelijk strips hoeft te gebruiken en je je huid zo min mogelijk blootstelt aan de stress die het verwijderen van de strips veroorzaakt. Ontharen met warme hars kun je beter aan een ervaren schoonheidsspecialiste overlaten. Haarvaatjes hebben vooral van hitte te lijden. Het is zaak dat de warme hars zo kort mogelijk in contact met de huid komt. In de regel is de schoonheidsspecialiste hier behendiger en sneller in dan wij zelf.

Ingegroeide haartjes kun je voorzichtig verwijderen met een speciaal daarvoor bestemde pincet (die scherper is dan een gewone pincet). Ontsmet de pincet voor gebruik met alcohol om infecties te voorkomen. Houd de huid verder goed schoon. Dit is zeker bij warm en vochtig weer, als we meer transpireren, belangrijk. Heb je last van ingegroeide haartjes rond de bikinilijn, draag dan bij voorkeur een katoenen onderbroekje en niet al te strakke kleding om de huid zo min mogelijk te irriteren.

Elektrisch ontharen & laser

Ontharingsmethodes als laser of elektrisch ontharen kunnen beter in de herfst of winter worden toegepast omdat de huid na behandeling niet aan de zon mag worden blootgesteld. Heb je toch onlangs een van deze methodes laten toepassen, zorg er dan voor dat je in de zomer altijd een antizonnebrandcrème met een zeer hoge beschermingsfactor (+50, UVA en UVB-filter) gebruikt en dat je je huid, zo mogelijk, goed afschermt met kleding die maar weinig licht doorlaat.