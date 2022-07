Frisse midzomer streetstyle looks om je door te laten inspireren

Streetstyle mode zomer 2022 bij Pitti Uomo modevakbeurs zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Als de temperaturen stijgen, snakken we naar alles wat fris en schoon is. Dat is een logische reactie op warm en plakkerig weer. En dat verklaart vooral waarom we zin hebben in tandpasta-wit, marinières, blauw-witte ruitjes en lichte denim.

Al deze elementen zagen we dan ook volop terug in de streetstyle looks op de Pitti Uomo modevakbeurs in Florence waar het kwik in juni 2022 ver boven de dertig graden uitkwam.

We hebben een paar ultra-verfrissende modelooks voor je uitgekozen. Het zijn stijlvolle lookjes waarmee je op hete zomerdagen goed kunt scoren.

hoe mooi lichtblauw met naturel leer toch eigenlijk is (in dit geval de BB-ruitjes met de Hermès Oran sandaaltjes, zie de coverfoto);

toch eigenlijk is (in dit geval de BB-ruitjes met de Hermès Oran sandaaltjes, zie de coverfoto); hoe tijdloos en trendy een wit T-shirt kan zijn;

kan zijn; hoe supercool shorts met hoge taille in combi met een leren riem ogen;

in combi met een leren riem ogen; wat een onovertroffen modeaccessoires zonnebrillen toch zijn,

toch zijn, hoe romantisch een grote zonnehoed is,

is, hoe goed lichte denim zich in de zomer laat dragen,

zich in de zomer laat dragen, hoe tijdloos witte gympen zijn,

dat frisse strepen en BB-ruitjes nooit uit de mode zullen raken,

en nooit uit de mode zullen raken, dat espadrilles met sleehak weer helemaal cool zijn!

Onze streetstyle foto’s spreken voor zich. Wie deden er leuke ideetjes van op, zoals:

Zoals je ziet, zijn het bijna allemaal basics die boven de modetrends voor zomer 2022 uitstijgen, maar de combi ervan is fris en misschien zelfs wel een tikje French Girl aan zee :-)