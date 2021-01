Als er één mode-item is dat je deze winter elke dag (met plezier) kunt en zult dragen, dan is dat de coltrui volgens de allernieuwste modetrends 2021.

Over knitwear hebben we de afgelopen maanden al ontzettend veel gepubliceerd. Nooit tevoren zagen we zoveel truien, vesten, tricot jurken en chill-pakjes op de catwalks. Knitwear was maar al te vaak een ondergeschoven kindje maar in de modetrends voor herfst winter 2020 2021 is het een hoofdrolspeler, met aan kop: de coltrui.

Hoe ziet de coltrui volgens de allernieuwste modetrends eruit? Het antwoord is gemakkelijk: ribgebreid of met kabels, OVERSIZE, met lange mouwen die je handen volledig bedekken (we love it!) en met een royale, opstaande col die je hals niet ‘dichtknijpt’ en je de adem nu eens niet beneemt (zoals die strakke seventies coltruitjes van weleer)! Deze truien zijn eenvoudig, onpretentieus en supercool.

Hoe draag je ze? Keus te over! Op broeken, rokken, op een minirok, onder een blazer, als jurkje, over een lange avondjurk of op een paillettenrok (of -broek). Deze truien houden je niet alleen warm, maar zijn een modern sausje over (of onder) al je outfits. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Je ziet er drie coltruien in ongeveer dezelfde stijl maar verschillend gecombineerd.

De meest geliefde kleuren? Grijs, camel, zwart, donkerblauw, wit, bordeauxrood. De klassieke winterkleuren. You get it!

