Modetrends winter 2021 2022. Zò kleden we ons volgend jaar winter!

Afgelopen week was het Men’s Fashion Week voor herfst winter 2021 2022 in Milaan. Meer dan ooit kunnen we mode ideeën van deze allernieuwste modecollecties opdoen!

Afgelopen week (15 tot en met 19 januari 2021) was het Milan Fashion Week. Op de catwalks showden de allernieuwste herencollecties van de Italiaanse modehuizen voor herfst winter 2021 2022. Pardon, correctie: op de catwalks hàdden de allernieuwste herencollecties voor volgende winter moeten showen…

In eerste instantie kregen we een showkalender met vier (!) in plaats van de gebruikelijke 50 tot 60 shows binnen. Eén daarvan (Dolce & Gabbana) werd geannuleerd; de andere drie kozen ervoor om ‘achter gesloten deuren’ (zoals dat inmiddels heet) te showen. Kortom, tijdens de Men’s Milan Fashion Week was er niets te zien, en niet te beleven.

Gelukkig kregen we wél veel materiaal binnen, en dat was – verrassend genoeg – heel interessant. Ook voor ons dames :-) Want de allernieuwste herencollecties (die altijd eerder showen dan de damescollecties) geven ons alvast een voorproefje van de modetrends voor volgend jaar. De modetrends voor de heren en de dames gaan hand in hand. Sommige modehuizen gaven bovendien al een voorzetje van de allernieuwste damesmode (zie de foto hierboven). We geven je onze eerste, algemene indruk.

In alle herencollecties voor winter 2021 2022 staan hoop en vertrouwen op een betere toekomst centraal. De Italiaanse modehuizen doen er – ondanks een zwaar jaar met ongelooflijk strikte lockdown maatregels – alles aan om optimistisch te blijven. Veel modehuizen pasten hun modecollecties aan aan de nieuwe leef- en werkomstandigheden. De grenzen tussen innerwear en outerwear worden vloeiend. Comfort is het sleutelwoord. Monochroom (outfits in één en dezelfde kleur, al dan niet met nuances) is en blijft de modetrend. Met klassiekers als lange jassen en trench coats zit je nog steeds goed. Hetzelfde geldt voor stoere boots met trackzolen.

De snitten zijn relaxed. Dusterjassen zijn cool; we gaan zelfs ‘dusterjacks’ dragen! Tegelijkertijd is er enorm veel aandacht voor de materialen die hoogwaardig, maar ook zacht en fluffy zijn. Het kleurenpalet is opvallend ingetogen: zwart, donkerblauw, camel, beige, wit. Ruitenfantasieën blijven een trend. Hetzelfde geldt voor knitwear.

Het zal je niet verbazen dat ook oversize volgend jaar winter (winter 2021 2022) dé modetrend blijft. Thuiswerken heeft voor een kentering gezorgd. We hoeven niet meer strak in het (mantel)pak. Maar natuurlijk moeten we geloofwaardig blijven. De silhouetten voor herfst winter 2021 2022 zijn relaxed maar tegelijkertijd kleden we ons stijlvol en laten we zien wat kwaliteit is (en dat we kwaliteiten hebben!).

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

