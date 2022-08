De longuette is de ideale modetrend voor je terugkeer naar kantoor

De longuette. Ideale modetrend voor najaar 2022. Photo courtesy of Fendi

Als we het over de roklengtes in de modetrends voor najaar winter 2022 2023 hebben, is het zo ongeveer alle gekheid op een stokje. Van micromini tot longuette tot floor sweeping. Werkelijk alles komen we tegen.

Over de micromini hebben we het de afgelopen maanden al uitvoerig gehad. Floor sweeping rokken en jurken zijn we overal voorbijkomen (je draagt ze vast zelf ook), maar tegenover de longuette staan we nog wat onwennig.

De longuette in de streetstyle mode. Foto Charlotte Mesman

Toch is deze rok echt het dragen waard. Ultravrouwelijk en chic. Je kunt er overal met opgeheven hoofd mee binnenwandelen. Zeker ook op je werk. Want de longuette is klassiek en straalt zelfverzekerdheid uit.

Hoe draag je de longuette?

Vorig jaar winter zagen we al een voorzichtige terugkeer van de longuette. Het silhouet was toen wat minder figure hugging. De longuettes voor herfst winter 2022 2023 gaan meer in de richting van de pencil skirt, de kokerrok.

De longuette. Ideale modetrend voor najaar 2022. Photo courtesy of Prada

Je hoeft maar naar de catwalkfoto’s van Fendi te kijken en je begrijpt wat we bedoelen. De longuettes op die catwalk zijn supercool en een mix van stijlen. Het silhouet is ultravrouwelijk maar de materialen zijn stoer (leer, ruitjes) maar dan wel weer afgezet met roesjes. Als dat niet vernieuwend is.

De longuette. Ideale modetrend voor najaar 2022. Photo courtesy of Prada

Ook de longuettes van Prada zijn interessant. Voor zomer 2022 zagen over knee rokken in satijnachtige stofjes die met kleine truitjes en blouses met puntkragen werden gedragen. Voor winter 2022 2023 zijn de longuettes van Prada opgebouwd uit stroken van verschillende materialen en worden ze met truien maar ook met tanktops (!) gedragen. Dus longuettes en truitjes in de zomer, longuettes met hemdjes in de winter. Omgekeerde wereld!

Wil je er wat stijlregels op loslaten dan luiden die als volgt:

Stijlregel 1: mix mannelijke met vrouwelijke invloeden. Stijlregel 2: haal de seizoen door elkaar (longuettes met truitjes in de zomer, en kokerrokken met tanktops in de winter). Stijlregel 3: draag feestelijke materialen met stoere overdag materialen.

Kuitlange rok bij Max Mara. Ideale modetrend voor najaar 2022. Photo courtesy of Prada

Voor een klassiekere look schiet Max Mara ons te hulp. Op de catwalk van dit modehuis zagen we een zwarte overknee rok die met een zwart jasje met ritsen en zwarte pantykousen en zwarte schoenen werd gedragen. Total black. Zo kan het nooit misgaan.