Deze total black looks gaan we najaar 2022 dragen

Total black outfits bij Ganni, Berner Kuhl (ph. Anastasia Fedoseeva), Berner Kuhl (ph. Anastasia Fedoseeva). Photos courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Heb jij ook zo’n zin in de nieuwe mode voor najaar 2022? Je zou kunnen beginnen met een paar spannende total black looks. Zwart is terug in de mode. En het is ongelooflijk stijlvol.

Zwarte outfit met motorboots bij Jade Cropper. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Bekijk de streetstyle foto’s van de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2023 maar eens. Het wemelde in de Deense modestad van de zwarte mode looks. Ze geven je direct een idee van de allernieuwste modetrends voor het nieuwe seizoen.

Stoer zwart (nep?)leerbij Jade Cropper. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Zo zien de total black looks er volgens de modetrends voor winter 2022 2023 uit

We zeiden het al: total black is terug. Kleed je van top tot teen in het zwart.

Ook het zwarte broekpak is terug. Haal je zwarte broeken en blazers uit de kast en maak stijlvolle combinaties. Ze vormen een welkome afwisseling op al die broekpakken in kleur van het afgelopen seizoen.

Een must-have voor het komende seizoen: een zwarte tanktop .

. We gaan weer volop zwartleer dragen.

dragen. Zwartleren items mag je met elkaar combineren.

items mag je met elkaar combineren. Twee it-items voor winter 2022 2023: een zwartleren motorjack en biker boots .

en . Haal je zwarte spijkerbroek weer tevoorschijn! Met een zwart T-shirt en een zwart jack (of vest) ben je al cool.

weer tevoorschijn! Met een zwart T-shirt en een zwart jack (of vest) ben je al cool. Vergeet de zwarte jurk niet! LBD of lange zwarte jurken. Het maakt niet uit. Een zwarte jurk is altijd goed.

niet! LBD of lange zwarte jurken. Het maakt niet uit. Een zwarte jurk is altijd goed. Total black met een tas in kleur (groen bijvoorbeeld) maakt je look up-to-date.

Zwart broekpak en zwarte jurk bij Ganni. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Zoals je ziet, laten total black looks zich gemakkelijk samenstellen. Kijk maar eens wat je nog in de kast hebt, maak de balans op en beslis of en welke zwarte aankopen voor winter 2022 2023 een toegevoegde waarde voor je garderobe zouden kunnen zijn.

Zwarte tanktop bij Berner Kuhl (ph. Anastasia Fedoseeva). Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

