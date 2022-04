Zo draag je die wijde broeken dit seizoen

Wijde broeken lente zomer 2022. Photo courtesy of Alberta Ferretti

De wijde broek is een absolute mode must-have voor voorjaar zomer 2022. Deze broek hangt gewoonlijk in de rekken in combinatie met een oversized blazer. Samen vormen ze het inmiddels standaard broekpak. Maar je kunt ze ook loskoppelen en minder voorgekauwde, meer creatieve combinaties met die wijde broek maken.

We keken de catwalkfoto’s erop na en hebben een paar combinaties voor je. Om je door te laten inspireren en zelf eigen combi’s te maken.

1. Lange top en trench

Wijde broeken lente zomer 2022. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Een combinatie die wij op meerdere catwalks tegenkwamen, is de wijde broek met daarover een lange top, al dan niet met franjes, en een trench coat. Met zo’n gelaagde combinatie kan het niet misgaan.

2. Croptop of croptrui

Veel wijde broeken hebben (nog steeds) een hoge taille. Wil je die maximaal laten uitkomen (voor langere benen) draag je broek dan met een crop top of crop trui. Dat hoeft niet per se betekenen dat je blote buik showt. Zoek naar tops en truien die net boven je taille vallen. Kun je die niet vinden? Zet dan de schaar in oude topjes en truien die je nog hebt. Zo geef je ze een tweede leven mee. Je kunt de ideale lengte bovendien zelf bepalen en je rekent af met ‘bulky’ truien in je broek.

3. Flirtshirt

Wijde broeken lente zomer 2022. Photo courtesy of Missoni

Een andere look met wijde broek die we deze zomer vaak tegenkomen, is de wijde broek met een mooie blouse die bijna geheel opengeknoopt wordt gedragen. Eronder draag je een crop top, een bikinitopje of een beha die gezien mag worden.

4. Witte blouse

De mannenpakken bij Valentino werden geshowd met een romantische, witte blouses met bijbehorende linten om de hals. De blouses waren vrij hoog dichtgeknoopt en de linten fladderden los rond over de panden van het open geknoopte jasje. Supercool. Een mooie variant op het minimale topje dat we tegenwoordig overal zien.

5. Floor sweeping jassen of lange zomerjurken

Wijde broeken lente zomer 2022. Photo courtesy of Valentino

We noemden de combinatie wijde broek plus trench al (zie punt 1) maar je kunt ook andere lange jassen of gewaden over je wijde broek dragen. Kijk ook eens rond als je op vakantie bent naar een exotische lange overjas. Draag er een witte blouse onder, aan één kant in je broek, aan de andere kant eruit.

6. Lange doorknoopjurk

Een trend voor lente zomer 2022 zijn ook topjes die van voren kort zijn en van achteren tot op de grond reiken. Deze zijn perfect voor over een wijde broek. Je kunt hetzelfde idee ook creëren door een vederlichte lange doorknoopjurk over je wijde broek te dragen waarbij je alleen de bovenste knoopjes dichtdoet.

Kortom, dat broekpak met dat topje in dezelfde kleur is cool en enorm in-trend, maar er is zoveel meer mogelijk. Laat je fantasie gaan!

