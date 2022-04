Dit seizoen moet je tenminste één oversized blazer hebben

Modetrends lente zomer 2022. Oversized blazers

De oversized blazer is een stijlvolle basic, een item dat in je ‘capsule-garderobe’ niet mag missen. Al sinds een paar seizoenen kun je gewoon niet zonder, tenminste als je modetrends op de voet wilt volgen.

Het meest gangbare model is oversized, of course, en lang. De kleuren zijn wit, crème, zwart en donkerblauw. Maar daar komen dit seizoen ook blazers in kleur bij. Pastels, sorbetkleuren, aquareltinten en felle kleuren tot zelfs neon toe.

Wil je een combinatie-aankoop doen, kijk dan uit naar een panta-tailleur, een andere must-have voor lente zomer 2022. Je kunt zo’n broekpak als zodanig dragen maar je kunt de verschillende items ook loskoppelen. Zo kun je met het oversized jasje allerlei inspirerende en persoonlijke combinaties leggen.

Een lange, oversized blazer met shorts of een miniskirt en met daaronder pittige pumps is nog altijd een superlook maar zolang de temperaturen nog laag zijn, zul je andere oplossingen moeten vinden.

We zochten een aantal streetstyle looks voor je uit die je wellicht op ideeën brengen, zoals een oversized blazer

over een doorzichtige jurk of slipdress;

of slipdress; op een ( witte) spijkerbroek ;

; op leggings ;

; op een lange plooirok ;

; op een lange broek of rok met pailletten voor de avond.

Het zijn maar een paar ideeën. Er zijn tig looks te bedenken. Het fijne van zo’n oversized blazer is dat je look er direct stijlvol, fashionable en powerful uitziet. Met enkel zo’n item zet je al de toon.

